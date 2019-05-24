İnci kefalinin kutsal yolculuğunu izlediler

Vali Mehmet Emin Bilmez, festivalde yaptığı konuşmada, inci kefalinin Türkiye ve Van'ın en önemli değeri olan 600 bin yaşındaki Van Gölü'nün endemik bir türü olduğunu ve tarih boyunca akarsulara üremek için göç ettiğini söyledi.

Valilik, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ve Erciş Kaymakamlığı tarafından inci kefali göçünün en iyi izlendiği yerlerden olan Deli Çayı kenarında "Uluslararası İnci Kefali Göçü Kültür ve Sanat Festivali" düzenlendi.

Van Gölü'ne dökülen akarsuların akış yönünün tersine uçarak muhteşem bir doğa olayı ve görsel bir şölen oluşturan balıkların 14 bin insanın geçim kaynağı olduğunu belirten Bilmez, şöyle devam etti:

"Eğer bu balığı iyi koruyabilirsek istihdam sayımız daha da artacak. Bu nedenle inci kefali korunması gereken bir doğal kaynağımız. Bildiğiniz gibi doğal kaynaklar sınırsız olmayan sürdürülebilir kaynaklardır. Geçmişte dere yataklarında bilinçsizce avlanan balıklar adeta katlediliyordu. Balıkların neslinin korunması için yoğun çaba gösteriyoruz. Geldiğimiz noktada ise inci kefali adına festivaller düzenleniyor."

Herkesin göç döneminde inci kefalinin korunmasına duyarlılık göstermesi gerektiğine işaret eden Bilmez, şunları kaydetti:

"Başta güvenlik güçlerimiz ve ilgili kurumların tedbirleri olmak üzere toplumun her kesiminde balıkların göç döneminde bir duyarlılık geliştiğini görmek ayrıca bizi mutlu ediyor. Bundan dolayı hepimiz önemli bir değer olan inci kefaline sahip çıkmalıyız. İşte bu yıl dokuzuncusu düzenlenen festival de koruma çabalarının bir parçası ve sonucu. Umuyorum 600 bin yıldır süren bu kutsal yolculuk bundan sonraki yıllarda da devam eder. Yeter ki sahip çıkalım."