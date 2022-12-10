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İndirim izdihamında akıllara durgunluk veren anlar! Tava için birbirlerini ısırdılar

10.12.2022 16:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da tadilat nedeniyle tüm ürünleri yarı fiyatına satma kararı alan bir mağazada izdiham yaşandı. Kalabalık birbirini ezerken, kadınların tava için gösterdiği mücadele de akıllara durgunluk verdi. Görevlinin verdiği tavayı aynı anda başka kadının da alması üzerine çıkan izdihamda kadınlardan biri, diğerinin bileğini ısırdı. O anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansırken yaşanan yoğunluk da gözler önüne serildi.

Ankara’nın Mamak ilçesinde Taşpınar Alışveriş Merkezi’nde tadilat nedeniyle tüm ürünler etiketin yarı fiyatına satılma kararı aldı. Bunu duyan vatandaşlar mağazanın önüne akın ederek saatler öncesinden uzun kuyruklar oluşturdu. Saat 11.00’de kepengini açan mağazaya vatandaşlar hücum etti. İzdihamın yaşandığı anlarda birbirleri ile yarışa giren vatandaşlar, görevlilere zor anlar yaşattı.

TENCERE ALMA UĞRUNA BİRBİRLERİNİ ISIRDILAR

Etiketin yarı fiyatına tencere alabilmek için vatandaşların birbirini ısırdığı indirim fırsatında yaşananlar, akıllara durgunluk verdi. Görevlinin verdiği tavayı aynı anda başka kadının da alması üzerine çıkan izdihamda kadınlardan biri, diğerinin bileğini ısırdı. O anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansırken yaşanan yoğunluk da gözler önüne serildi.

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Taşpınar Alışveriş Merkezi Sosyal Medya Uzmanı Burcu Genç, Alışveriş Merkezi’nde tadilat olmasından dolayı ürünlerin etiket fiyatının yarısına satışa sunulduğunu ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini belirtti.

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''İNDİRİM VAR DEDİLER GELDİK''

İndirimi duyar duymaz mağazanın önünde sıraya giren vatandaş Seyit Yokuş, indirim fırsatını kaçırmak istemediğini belirterek, “İndirim var dediler geldik. Biz de kendimizce bir şeyler bakıyoruz. Telefon almayı düşünüyorduk o da şansımıza kalmamış. Genellikle alışveriş yapıyoruz biz buradan zaten annemin telefonuna mesaj geldi. Biz de o vesileyle geldik. Çok güzel devam etmesini isteriz” diye konuştu.
Satışın yoğun olduğu dakikaların ardından dağılan vatandaşlardan geriye talan görüntüleri kaldı.

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(İHA)

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