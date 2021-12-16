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İndirim oranlarıyla gözlerden kalpler çıkaran, uygun fiyata alınabilecek giyim ürünleri

15.12.2021 12:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hepimiz kendimizi mutlu etmeyi çok seviyoruz. İyi hissetmenin pek çok yolu var elbette ama mutluluğu uzaklarda aramamıza da gerek yok. Bazen giydiğimiz bir kıyafet ile günümüzü güzelleştirmemiz ve harika hissetmemiz mümkün. Eğer siz de böyle düşünüyorsanız doğru yerdesiniz. Sizler için hazırladığımız, indirim oranları ile kalbinizi fethedecek ürünlerin yer aldığı listemize mutlaka göz atmalısınız.

İndirim oranlarıyla gözlerden kalpler çıkaran, uygun fiyata alınabilecek giyim ürünleri

Bütün markaların çılgınlar gibi indirim yaptığı bu dönemde, almak istediğimiz ürünlerin fiyatları neredeyse yarı yarıya düştü. Elbette güzel fırsatlardan yararlanmamak olmazdı. Hem tarzınız ile bütün dikkatleri üzerinize çekebilin hem rahatlığınızdan ödün vermeyin diye birbirinden şık parçaları sizler için sıraladık. Girdikleri indirimleri gördüğünüzde size ufak çaplı bir şok yaşatacak olan bu parçalarla günün yıldızı siz olacaksınız!

1. Kolay ve kusursuz bir tercih!

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Gömlekler hem günlük kullanım hem resmi ortamlar için en iyi parçalardan biri. Neresi olursa olsun, gideceğimiz her ortamda şık olmanız mümkün. Üstelik neredeyse hiç çaba göstermeden! Ayna karşısında saatlerce hazırlanmaktansa sadece bir gömlek ve bir jean ile girdiğiniz ortamların yıldızı olabilirsiniz. Eğer siz de bizim gibi düşünüyorsanız neredeyse her renk ile uyum sağlayabilen bebek mavisi tonlarındaki DeFacto Relax Fit Gömlek, sizin için harika bir seçenek olabilir.

Hiç çaba göstermeden de şık olunabildiğini kanıtlamak isterseniz buradaki linke tıklayarak DeFacto'nun klasikleşmiş Relax Fit gömleğine ulaşabilirsiniz.

2. Soğuk havalarda vazgeçilmeziniz olacak!

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Havalar giderek soğuyor. Artık yazlık kıyafetlerin yerine bizi sıcacık tutan kazaklara yöneliyoruz. Kazaklar, kalın dokuları ile bizi soğuktan koruyan parçalar olsa da bazen onları diğer kıyafetlerle kombinlemek zor olabiliyor. Sade tasarıma sahip DeFacto Relax Fit Triko Kazak hem dolabınızdaki diğer ürünlerle güzel bir bütün oluşturuyor hem estetik bir duruş yakalıyor. Polo yaka kazağı üzerinizden hiç çıkarmak istemeyeceğinize eminiz.

Soğuk havalarda sizi sıcacık saracak kazağa sahip olabilmek için buraya tıklayabilirsiniz.

3. Tişört rahatlığını dört mevsim deneyimleyin!

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Tişörtler, dolabımızın olmazsa olmaz parçalarından biri. Yaz kış demeden giydiğimiz tişörtleri kimi zaman bir gömleğin altına giymeyi kimi zaman da bir etek ile kullanmayı epey seviyoruz. Yumuşak dokusu ile yokmuş hissi uyandıran, baskısız ve tek renk tişörtler kolay kombinlenebilen parçalar olduğu için hemen her kıyafetle uyum sağlıyor. Adidas Own The Run Tee Tişört, nefes alabilen yapısı ile konforlu bir kullanım sunuyor. Bisiklet yakası ve vücuda oturan kesimi sayesinde etek, tayt ve jeanlerle rahatlıkla kullanılıyor.

Adidas'ın en çok tercih edilen parçalarından biri olan tişörte ulaşmak için linke tıklayabilirsiniz.

4. Kim demiş ''Tayt sadece sporda giyilir'' diye?

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Kimilerimiz rahatından hiçbir zaman vazgeçemez. Eğer siz de nerede olursanız olsun rahat hissetmek isteyen kişilerdenseniz taytlar sizin için en iyi seçeneklerden biri. İster sokakta, ister sporda, ister evde, ister işte... Aklınıza gelebilecek neredeyse her yerde giyebileceğiniz taytlarla kendi özgün tarzınızı konuşturabilirsiniz. Gönlünüz sadelikten yanaysa tek renk taytları tercih edebilirsiniz. Ancak daha renkli bir görünüm istiyorsanız Adidas W Camo Tayt tam size göre! Vücudu saran kesimiyle konforlu bir kullanım sunan taytın esnek kumaşı sayesinde rahat hareket edebilirsiniz.

Adidas'ın en şık taytlarından olan kamuflaj desenli tayta sahip olabilmek için buradaki linke tıklayabilirsiniz.

5. Son yılların en moda parçalarından biri: deri pantolonlar!

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Her dönem modaya yön veren bazı parçalar olur. Son birkaç yılın modasına yön veren en tarz parça ise şüphesiz deri pantolonlar. Gömlek, hırka ve kazaklarla kombinleyebileceğiniz deri pantolonlar, günlük kullanımın yanı sıra geceleri de şıklığınızı konuşturur. Girdiğiniz her ortamda bütün dikkatleri üzerinize çekmenize yardım edecek Hakke Deri Pantolon, lastikli paçaları ve casual stili ile tarzınızı yansıtabilir. Üstelik indirim oranıyla da sizi oldukça mutlu edebilir.

Deri modasını siz de en iyi şekilde üzerinizde taşımak isterseniz buraya tıklayarak Hakke Deri Pantolon'a sahip olabilirsiniz.

6. Kaban giyme dönemi nihayet başladı!

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Soğuk kış aylarında yaptığımız kombinlere özen göstersek de sağlığımız için giymek zorunda kaldığımız mont ve kabanlar bazen tarzımızı kısıtlayabiliyor. Kış aylarının en gözde renklerinden biri olan haki yeşili ve suni kürkün muazzam bir birleşimi olan Butikburuç Kaban, bütün endişelerinizi ortadan kaldırıyor. Kaşe kumaşı ile asil bir duruş sergileyen ürün, kemerli kapamasıyla da dikkat çekiyor. Artık ne kadar sade bir kombin yaparsanız yapın, bu kabanla günün yıldızı siz olacaksınız.

İndirim döneminde alabileceğiniz en iyi parçalardan biri olan Butikburuç Kaban'a sahip olabilmek için buradaki linke tıklayabilirsiniz.

7. Özel günleri daha da özel hale getirin!

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Herkesin, kendisi için büyük anlamlar ifade eden özel günleri olur. Böyle güzel günlerde, en özel halimizle insanların karşısına çıkmak isteriz. Böyle zamanlar için tercih edilen en güzel parçalar ise elbiseler. Saçınızı ve makyajınızı yaptıktan sonra kendinizi harika hissetmek için giyeceğiniz Trendyolmilla Saten Elbise ile bir yıldız gibi göz kamaştırmaya hazır olun. Asimetrik eteği, kısa kolları ve volanlı stiliyle göz kamaştıran elbiseyi çok seveceğinizden hiç şüphemiz yok.

Yeşilin en güzel tonlarından birini taşıyan mini elbiseyi satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

8. Hem cesur hem dikkat çekici

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Son yılların en popüler moda parçaları, derin yırtmaç detaylı midi etekler. Stradivarius Saten Midi Etek, derin yırtmacıyla boyunuzu daha uzun gösterirken bacaklarınızın da ince görünmesine yardım eder. Kahverengi ve siyahın harika uyumunu yakalayan ürünü günlük ve iş yaşamında rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Leopar desenlerinin kullanıldığı eteği sade, dik yakalı bir kazakla kombinleyerek yeni favori stilinize kavuşabilirsiniz. Viskoz dokuma kumaş ile üretilen eteği uzun çizmelerle tamamlayabilirsiniz.

Dolabınızın en iyi parçalarından biri olmaya aday Stradivarius Saten Midi Etek'i satın almak isterseniz buraya tıklamanız yeterli.

9. Ayakkabılarınızla kombininize efsane bir dokunuş yapın!

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Ayna karşısında ne kadar hazırlanırsak hazırlanalım bazı dokunuşlar olmazsa o kombin yarım kalır. Aksesuarlar ve çantaların yanı sıra ayakkabılar da kombinlerin tamamlayıcı parçaları arasında yer alır. Karlı ya da yağmurlu havalarda giyebileceğiniz su geçirmez postallarla stilinizi tamamlayabilirsiniz. İki farklı renk seçeneği bulunan Meyra'nın Ayakkabıları Eldorado Postal, bilek üstü tasarımı ile pantolon, tayt ve eteklerle harika bir uyum yakalar. Kısa topukları ise gün boyu ayaklarınızda konfor sağlar.

Yağmurlu havalarda ayaklarınızı sudan ve soğuktan koruyacak Meyra'nın Ayakkabıları Eldorado Postal için buraya tıklayabilirsiniz.

10. 7/24 tarzını konuşturmak isteyenlere!

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Evet, kendimizi insanlar içinde harika hissetmek oldukça önemli fakat hangi kadın kendini günün her saati özel ve güzel hissetmek istemez ki? Ev konforunda şıklığı yakalamanıza yardım eden Suwen Poppy Maskulen Pijama Takımı, viskon kumaşı ile cildinize nazikçe dokunuyor. Gül desenleriyle estetik bir duruş yakalayan pijama, iki parçadan oluşuyor. Düğmeli kapamaya sahip üstü, kolay giyiliyor. Uzun pijama altı ise belinizi sıkmadan kavrıyor. Kol ve paçadaki detaylar ise yaka ile uyum sağlıyor.

Pembe rengi ve konforlu kullanımıyla ev giyimine estetik bir dokunuş katan Suwen Poppy Maskulen Pijama Takımı için buraya tıklayın.

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