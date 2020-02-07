İndirime giren PlayStation 4 oyunları!

Sony, bugün karşımıza indirim haberi ile çıktı. Hideo Kojima’nın yeni oyunu Death Stranding ve daha fazlası bu indirim kapsamında PlayStation 4 sahiplerine sunuluyor.
İndirim kapsamında ASSASSIN’S CREED ODYSSEY, BORDERLANDS 3, DAYS GONE, CRASH TEAM RACING NITRO-FUELED ve FIFA 20 gibi popüler yapımların fiyatları alınabilir seviyelere çekiliyor.
Şu devirde yüksek oyun fiyatlarından muzdarip olup oyuna para ayıramıyorsanız bu indirim furyasını değerlendirmenizde fayda var.
A PLAGUE TALE: INNOCENCE
ASSASSIN’S CREDE LEGACY OF THE FIRST BLADE
ASSASSIN’S CREED ODYSSEY
ASSASSIN’S CREED ODYSSEY DELUXE EDITION
ASSASSIN’S CREED ODYSSEY GOLD EDITION
ASSASSIN’S CREED ODYSSEY SEASON PASS
ASSASSIN’S CREED ODYSSEY THE FATE OF ATLANTIS
ASSASSIN’S CREED ODYSSEY ULTIMATE EDITION
ASTRO BOT RESCUE MISSION
BATTLEFIELD 1 REVOLUTION
BATTLEFIELD 4
BATTLEFIELD HARDLINE ULTIMATE EDITION
BATTLEFIELD V YEAR 2 EDITION
BLASPHEMOUS
BLOOD & TRUTH
BORDERLANDS 3
BORDERLANDS 3 SUPER DELUXE EDITION
CALL OF DUTY: MODERN WARFARE – BATTLE PASS ED.
CONCRETE GENIE
CONCRETE GENIE – DELUXE BUNDLE
CONTROL
CONTROL DELUXE PRE-ORDER BUNDLE
CONTROL SEASON PASS
CRASH TEAM RACING NITRO-FUELED
CRASH TEAM RACING NITRO-FUELED – NITROS OXIDE EDITION
DAYS GONE
DAYS GONE DIGITAL DELUXE EDITION
DEAD OR ALIVE 6
DEAD OR ALIVE 6 DIGITAL DELUXE EDITION
DEAD OR ALIVE 6: SEASON PASS 1
DEATH STRANDING
DEATH STRANDING DIGITAL DELUXE EDITION
DETROIT: BECOME HUMAN
DETROIT: BECOME HUMAN DIGITAL DELUXE EDITION
DEUS EX: MANKIND DIVIDED
DEUS EX: MANKIND DIVIDED – ASSAULT PACK
DEUS EX: MANKIND DIVIDED – DIGITAL DELUXE EDITION
DEUS EX: MANKIND DIVIDED – SEASON PASS
DEUS EX: MANKIND DIVIDED – TACTICAL PACK
DEUS EX: MANKIND DIVIDED: DEUS EX: MANKIND DIVIDED – A CRIMINAL PAST
DEUS EX: MANKIND DIVIDED: DEUS EX: MANKIND DIVIDED – SYSTEM RIFT
DEVIL MAY CRY 5 – IN-GAME UNLOCK BUNDLE
DEVIL MAY CRY 5 – SUPER CHARACTER 3-PACK
DEVIL MAY CRY 5 (WITH RED ORBS)
DEVIL MAY CRY 5 DELUXE EDITION (WITH RED ORBS)
DEVIL MAY CRY 5 DELUXE UPGRADE
DIRT RALLY 2.0
DIRT RALLY 2.0 – DIGITAL DELUXE
DIRT RALLY 2.0 – SUPER DELUXE EDITION
DRAGON BALL FIGHTERZ
DRAGON BALL FIGHTERZ – FIGHTERZ EDITION
DRAGON BALL FIGHTERZ – ULTIMATE EDITION
EA FAMILY BUNDLE
EA SPORTS FIFA 20
EA SPORTS FIFA 20 CHAMPIONS EDITION
EA SPORTS FIFA 20 ULTIMATE EDITION
F1 2019
F1 2019 LEGENDS EDITION SENNA AND PROST
FALLOUT 4 GAME OF THE YEAR EDITION
FAR CRY 5
FAR CRY 5 SEASON PASS
FAR CRY NEW DAWN COMPLETE EDITION
FAR CRY NEW DAWN DELUXE EDITION
FAR CRY NEW DAWN ULTIMATE EDITION
GRAND THEFT AUTO V: PREMIUM ONLINE EDITION
GRID
GRID LAUNCH EDITION
HITMAN 2 – EXPANSION PASS
HITMAN 2 – GOLD EDITION
INJUSTICE 2
JUMP FORCE
JUMP FORCE – DELUXE EDITION
JUMP FORCE – ULTIMATE EDITION
JUST CAUSE 3 – XXL EDITION
JUST CAUSE 4 – COMPLETE EDITION
JUST CAUSE 4 – EXPANSION PASS
JUST CAUSE 4 – GOLD EDITION
JUST CAUSE 4 – RELOADED
MARVEL VS CAPCOM: INFINITE – STANDARD EDITION
MARVEL VS CAPCOM: INFINITE CHARACTER PASS
MARVEL VS CAPCOM: INFINITE DELUXE EDITION
MARVEL VS. CAPCOM: INFINITE – AVENGING ARMY COSTUME PACK
MARVEL VS. CAPCOM: INFINITE – BLACK PANTHER
MARVEL VS. CAPCOM: INFINITE – BLACK WIDOW
MARVEL VS. CAPCOM: INFINITE – COSMIC CRUSADERS COSTUME PACK
MARVEL VS. CAPCOM: INFINITE – MONSTER HUNTER
MARVEL VS. CAPCOM: INFINITE – MYSTIC MASTERS COSTUME PACK
MARVEL VS. CAPCOM: INFINITE – SIGMA
MARVEL VS. CAPCOM: INFINITE – VENOM
MARVEL VS. CAPCOM: INFINITE – WINTER SOLDIER
MARVEL VS. CAPCOM: INFINITE – WORLD WARRIORS COSTUME PACK
MARVEL VS. CAPCOM: INFINITE PREMIUM COSTUME PASS
MARVEL’S SPIDER-MAN: GAME OF THE YEAR EDITION
MARVEL’S SPIDER-MAN: SILVER LINING
MARVEL’S SPIDER-MAN: THE CITY THAT NEVER SLEEPS
MARVEL’S SPIDER-MAN: THE HEIST
MARVEL’S SPIDER-MAN: TURF WARS
MASS EFFECT: ANDROMEDA – STANDARD RECRUIT EDITION
MASS EFFECT: ANDROMEDA -DELUXE RECRUIT EDITION
MHWI – CHARACTER AND PALICO EDIT VOUCHER: THREE-VOUCHER PACK
MIDDLE-EARTH: SHADOW OF WAR
MIRROR’S EDGE CATALYST
MONSTER HUNTER WORLD: ICEBORNE
MONSTER HUNTER WORLD: ICEBORNE DIGITAL DELUXE
MONSTER HUNTER WORLD: ICEBORNE MASTER EDITION
MONSTER HUNTER WORLD: ICEBORNE MASTER EDITION DIGITAL DELUXE
MONSTER HUNTER: WORLD
MONSTER HUNTER: WORLD – COMPLETE GESTURE PACK
MONSTER HUNTER: WORLD – COMPLETE HANDLER COSTUME PACK
MONSTER HUNTER: WORLD – COMPLETE STICKER PACK
MONSTER HUNTER: WORLD – DELUXE KIT
MONSTER HUNTER: WORLD – DLC COLLECTION
NEED FOR SPEED DELUXE EDITION
NEED FOR SPEED PAYBACK
OVERWATCH LEGENDARY EDITION
PILLARS OF ETERNITY: COMPLETE EDITION
PROJECT CARS 2
PROJECT CARS 2 DELUXE EDITION
RAINBOW SIX SIEGE DELUXE EDITION
RED DEAD REDEMPTION 2
RED DEAD REDEMPTION 2: SPECIAL EDITION
RESIDENT EVIL 2
RESIDENT EVIL 2 ALL IN-GAME REWARDS UNLOCK
RESIDENT EVIL 2 EXTRA DLC PACK
SEA OF SOLITUDE
SEKIRO
SOULCALIBUR VI
SOULCALIBUR VI DELUXE EDITION
SOUTH PARK: THE FRACTURED BUT WHOLE
SOUTH PARK: THE FRACTURED BUT WHOLE GOLD EDITION
SOUTH PARK: THE VIDEO GAME COLLECTION
STONE SEEKERS
SUPERHOT
SUPERHOT VR
SUPERHOT VR BUNDLE
THE WITCHER 3: WILD HUNT
TOM CLANCY’S RAINBOW SIX SIEGE GOLD EDITION
TOM CLANCY’S RAINBOW SIX SIEGE ULTIMATE EDITION
TOM CLANCY’S RAINBOW SIX SIEGE YEAR 4 PASS
UNRAVEL YARNY BUNDLE
WOLFENSTEIN II: THE NEW COLOSSUS
WOLFENSTEIN II: THE NEW COLOSSUS DIGITAL DELUXE EDITION
WRECKFEST
WRECKFEST DELUXE EDITION
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