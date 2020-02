İndirime giren PlayStation 4 oyunları!

Sony, bugün karşımıza indirim haberi ile çıktı. Hideo Kojima’nın yeni oyunu Death Stranding ve daha fazlası bu indirim kapsamında PlayStation 4 sahiplerine sunuluyor.

İndirim kapsamında ASSASSIN’S CREED ODYSSEY, BORDERLANDS 3, DAYS GONE, CRASH TEAM RACING NITRO-FUELED ve FIFA 20 gibi popüler yapımların fiyatları alınabilir seviyelere çekiliyor.

Şu devirde yüksek oyun fiyatlarından muzdarip olup oyuna para ayıramıyorsanız bu indirim furyasını değerlendirmenizde fayda var.

A PLAGUE TALE: INNOCENCE

ASSASSIN’S CREDE LEGACY OF THE FIRST BLADE

ASSASSIN’S CREED ODYSSEY

ASSASSIN’S CREED ODYSSEY DELUXE EDITION

ASSASSIN’S CREED ODYSSEY GOLD EDITION

ASSASSIN’S CREED ODYSSEY SEASON PASS

ASSASSIN’S CREED ODYSSEY THE FATE OF ATLANTIS

ASSASSIN’S CREED ODYSSEY ULTIMATE EDITION

ASTRO BOT RESCUE MISSION

BATTLEFIELD 1 REVOLUTION

BATTLEFIELD 4

BATTLEFIELD HARDLINE ULTIMATE EDITION

BATTLEFIELD V YEAR 2 EDITION

BLASPHEMOUS

BLOOD & TRUTH

BORDERLANDS 3

BORDERLANDS 3 SUPER DELUXE EDITION

CALL OF DUTY: MODERN WARFARE – BATTLE PASS ED.

CONCRETE GENIE

CONCRETE GENIE – DELUXE BUNDLE

CONTROL

CONTROL DELUXE PRE-ORDER BUNDLE

CONTROL SEASON PASS

CRASH TEAM RACING NITRO-FUELED

CRASH TEAM RACING NITRO-FUELED – NITROS OXIDE EDITION

DAYS GONE

DAYS GONE DIGITAL DELUXE EDITION

DEAD OR ALIVE 6

DEAD OR ALIVE 6 DIGITAL DELUXE EDITION

DEAD OR ALIVE 6: SEASON PASS 1

DEATH STRANDING

DEATH STRANDING DIGITAL DELUXE EDITION

DETROIT: BECOME HUMAN

DETROIT: BECOME HUMAN DIGITAL DELUXE EDITION

DEUS EX: MANKIND DIVIDED

DEUS EX: MANKIND DIVIDED – ASSAULT PACK

DEUS EX: MANKIND DIVIDED – DIGITAL DELUXE EDITION

DEUS EX: MANKIND DIVIDED – SEASON PASS

DEUS EX: MANKIND DIVIDED – TACTICAL PACK

DEUS EX: MANKIND DIVIDED: DEUS EX: MANKIND DIVIDED – A CRIMINAL PAST

DEUS EX: MANKIND DIVIDED: DEUS EX: MANKIND DIVIDED – SYSTEM RIFT

DEVIL MAY CRY 5 – IN-GAME UNLOCK BUNDLE

DEVIL MAY CRY 5 – SUPER CHARACTER 3-PACK

DEVIL MAY CRY 5 (WITH RED ORBS)

DEVIL MAY CRY 5 DELUXE EDITION (WITH RED ORBS)

DEVIL MAY CRY 5 DELUXE UPGRADE

DIRT RALLY 2.0

DIRT RALLY 2.0 – DIGITAL DELUXE

DIRT RALLY 2.0 – SUPER DELUXE EDITION

DRAGON BALL FIGHTERZ

DRAGON BALL FIGHTERZ – FIGHTERZ EDITION

DRAGON BALL FIGHTERZ – ULTIMATE EDITION

EA FAMILY BUNDLE

EA SPORTS FIFA 20

EA SPORTS FIFA 20 CHAMPIONS EDITION

EA SPORTS FIFA 20 ULTIMATE EDITION

F1 2019

F1 2019 LEGENDS EDITION SENNA AND PROST

FALLOUT 4 GAME OF THE YEAR EDITION

FAR CRY 5

FAR CRY 5 SEASON PASS

FAR CRY NEW DAWN COMPLETE EDITION

FAR CRY NEW DAWN DELUXE EDITION

FAR CRY NEW DAWN ULTIMATE EDITION

GRAND THEFT AUTO V: PREMIUM ONLINE EDITION

GRID

GRID LAUNCH EDITION

HITMAN 2 – EXPANSION PASS

HITMAN 2 – GOLD EDITION

INJUSTICE 2

JUMP FORCE

JUMP FORCE – DELUXE EDITION

JUMP FORCE – ULTIMATE EDITION

JUST CAUSE 3 – XXL EDITION

JUST CAUSE 4 – COMPLETE EDITION

JUST CAUSE 4 – EXPANSION PASS

JUST CAUSE 4 – GOLD EDITION

JUST CAUSE 4 – RELOADED

MARVEL VS CAPCOM: INFINITE – STANDARD EDITION

MARVEL VS CAPCOM: INFINITE CHARACTER PASS

MARVEL VS CAPCOM: INFINITE DELUXE EDITION

MARVEL VS. CAPCOM: INFINITE – AVENGING ARMY COSTUME PACK

MARVEL VS. CAPCOM: INFINITE – BLACK PANTHER

MARVEL VS. CAPCOM: INFINITE – BLACK WIDOW

MARVEL VS. CAPCOM: INFINITE – COSMIC CRUSADERS COSTUME PACK

MARVEL VS. CAPCOM: INFINITE – MONSTER HUNTER

MARVEL VS. CAPCOM: INFINITE – MYSTIC MASTERS COSTUME PACK

MARVEL VS. CAPCOM: INFINITE – SIGMA

MARVEL VS. CAPCOM: INFINITE – VENOM

MARVEL VS. CAPCOM: INFINITE – WINTER SOLDIER

MARVEL VS. CAPCOM: INFINITE – WORLD WARRIORS COSTUME PACK

MARVEL VS. CAPCOM: INFINITE PREMIUM COSTUME PASS

MARVEL’S SPIDER-MAN: GAME OF THE YEAR EDITION

MARVEL’S SPIDER-MAN: SILVER LINING

MARVEL’S SPIDER-MAN: THE CITY THAT NEVER SLEEPS

MARVEL’S SPIDER-MAN: THE HEIST

MARVEL’S SPIDER-MAN: TURF WARS

MASS EFFECT: ANDROMEDA – STANDARD RECRUIT EDITION

MASS EFFECT: ANDROMEDA -DELUXE RECRUIT EDITION

MHWI – CHARACTER AND PALICO EDIT VOUCHER: THREE-VOUCHER PACK

MIDDLE-EARTH: SHADOW OF WAR

MIRROR’S EDGE CATALYST

MONSTER HUNTER WORLD: ICEBORNE

MONSTER HUNTER WORLD: ICEBORNE DIGITAL DELUXE

MONSTER HUNTER WORLD: ICEBORNE MASTER EDITION

MONSTER HUNTER WORLD: ICEBORNE MASTER EDITION DIGITAL DELUXE

MONSTER HUNTER: WORLD

MONSTER HUNTER: WORLD – COMPLETE GESTURE PACK

MONSTER HUNTER: WORLD – COMPLETE HANDLER COSTUME PACK

MONSTER HUNTER: WORLD – COMPLETE STICKER PACK

MONSTER HUNTER: WORLD – DELUXE KIT

MONSTER HUNTER: WORLD – DLC COLLECTION

NEED FOR SPEED DELUXE EDITION

NEED FOR SPEED PAYBACK

OVERWATCH LEGENDARY EDITION

PILLARS OF ETERNITY: COMPLETE EDITION

PROJECT CARS 2

PROJECT CARS 2 DELUXE EDITION

RAINBOW SIX SIEGE DELUXE EDITION

RED DEAD REDEMPTION 2

RED DEAD REDEMPTION 2: SPECIAL EDITION

RESIDENT EVIL 2

RESIDENT EVIL 2 ALL IN-GAME REWARDS UNLOCK

RESIDENT EVIL 2 EXTRA DLC PACK

SEA OF SOLITUDE

SEKIRO

SOULCALIBUR VI

SOULCALIBUR VI DELUXE EDITION

SOUTH PARK: THE FRACTURED BUT WHOLE

SOUTH PARK: THE FRACTURED BUT WHOLE GOLD EDITION

SOUTH PARK: THE VIDEO GAME COLLECTION

STONE SEEKERS

SUPERHOT

SUPERHOT VR

SUPERHOT VR BUNDLE

THE WITCHER 3: WILD HUNT

TOM CLANCY’S RAINBOW SIX SIEGE GOLD EDITION

TOM CLANCY’S RAINBOW SIX SIEGE ULTIMATE EDITION

TOM CLANCY’S RAINBOW SIX SIEGE YEAR 4 PASS

UNRAVEL YARNY BUNDLE

WOLFENSTEIN II: THE NEW COLOSSUS

WOLFENSTEIN II: THE NEW COLOSSUS DIGITAL DELUXE EDITION

WRECKFEST

WRECKFEST DELUXE EDITION

