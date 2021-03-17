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  4. İndirimi duyan koronavirüsü unuttu! Metrelerce kuyruk oluştu

İndirimi duyan koronavirüsü unuttu! Metrelerce kuyruk oluştu

17.03.2021 11:48 | Son Güncelleme:
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İndirimi duyan koronavirüsü unuttu! Metrelerce kuyruk oluştu

Koronavirüs vaka sayıları hızla artmaya devam ederken Erzurum'da açılan bir züccaciye mağazasında indirim olduğunu duyan vatandaşlar mağaza önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Sosyal mesafe kuralına uyulmayan sıraya giren vatandaşlar, saatlerce iş yerini açılmasını bekledi. Kalabalığı gören iş yeri çalışanları polislerden yardım istedi.

Merkez Yakutiye ilçesinin Saraybosna Caddesi'ndeki 3 katlı züccaciye mağazasının sosyal medya hesabında, ürünlerin yarı fiyatına satılacağı duyuruldu. Koronavirüs vaka sayılarının bazı bölgelerde artmasına rağmen sabah erken saatlerde iş yeri önünde çoğu kadın onlarca kişi toplandı. Sosyal mesafe kuralını hiçe sayan kalabalık, saatlerce mağazaya girmek için bekledi. Yoğunluk nedeniyle iş yeri çalışanları, polisten destek istedi. Polisler, giriş ve çıkışlarda bekleyip, mağazaya giren kişi sayısını kontrol etti. Ancak kalabalığın mağazaya giriş için ısrar etmesi nedeniyle zaman zaman izdiham yaşandı. Mağaza önünde oluşan uzun kuyruğu gören bazı kişiler de sırada bekleyenlere tepki gösterdi.

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İş yeri müdürü Murat Yazıcı, "İçeri ekiplerin eşliğinde 10- 20 kişi alıyoruz. Herkese yetecek kadar kampanyalı ürünler var. Koronavirüs var, evet biliyoruz ancak her türlü tedbiri alıyoruz" dedi.

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Kuyrukta bekleyen kadınlardan Sevgi Gül ise "Kendimizi koruyarak geldik. İçeride ev eşyaları var. Tabi ki sağlık önemli ama açık havadayız, ona göre buradayız. Bu kadar kalabalık olduğunu bilseydim hayatta gelmezdim. Çok beklediğim için gidemiyorum. Neredeyse 2 saattir bekliyorum. Virüs sadece burada yok her yerde var. İçeride indirim var" diye konuştu.

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İHA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Erzurum
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