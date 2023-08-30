HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. İndirimi duyan koştu! İzdiham çıktı, kucak kucak aldılar: Günün şartlarına göre fiyatları cazip

İndirimi duyan koştu! İzdiham çıktı, kucak kucak aldılar: Günün şartlarına göre fiyatları cazip

30.08.2023 16:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da bir mağazanın açılışı sırasında çekilen görüntüler izleyenleri hayrete düşürdü. 15 gün önce üst katı yanan mağaza tadilatını tamamladıktan sonra tekrardan açılış yaptı. İndirimden faydalanmak isteyen vatandaşlar sabahın erken saatinde gelerek sıraya girdi. Kapıların açılmasının ardından ürünlere hücum eden müşteriler adeta izdiham oluşturdu.

İstanbul Avcılar’da, 15 gün önce üst katı yanan mağazanın açılışında ürünlerindeki indirim nedeniyle vatandaşların ilgisi yoğun oldu. İndirimli ürünleri almak isteyen vatandaşların yoğunluğu izdiham oluşturdu.

SABAH ERKENDEN GELİP SIRAYA GİRDİLER

Avcılar Tahtakale Mahallesi’nde 15 gün önce iki katlı bir mağazanın üst katında yangın çıktı. Yangının ardından mağaza sahipleri, tadilatı tamamlayarak bugün açılışı gerçekleştirdi. Açılışında ürünlerinde indirim olacağını duyan vatandaşlar, mağazanın önüne adeta akın etti. Saat 11.00’de yapılan duanın ardından kurdele kesimiyle mağaza kapılarını açtı. Sabah erken saatte gelip kuyrukta bekleyen vatandaşlar, kapıların açılmasıyla ürünlere hücum etti. Mağaza içinde adeta adım atılacak yer kalmazken kimi müşteri kucağını doldurdu, kimi müşteri ise pazar arabasıyla gelerek indirimli ürün almak için yarıştı. Kapılar açıldıktan sonra vatandaşların koşması ve izdiham anları kameraya yansıdı.

"GÜNÜN ŞARTLARINA GÖRE FİYATLARI CAZİP"

Çocuklarının çeyizi için ve eve lazım olan malzemeleri almaya geldiğini söyleyen müşteri Ahmet Kurt, “Ispartakule için güzel bir hizmet ama günün şartlarına göre fiyatların cazip olması nedeniyle aşırı yoğunluk var. Uygun olduğunu düşünerek aldık, çocukların çeyizi için ihtiyaçlar için malzeme aldık” dedi.

"EKONOMİYE DESTEK VERİYORUZ"

15 gün önce üst katın yandığını ve kısa sürede tadilatı bitirdiğini söyleyen mağaza sahibi Serkan Erensoy, “15 gün önce talihsiz bir olay yaşadık ve mağazamızın üst katı tamamen yandı. O yüzden açılışımızı bugüne erteledik. Türkiye geneli 46’ncı mağazamız. Bugün mağazamızı açtık, gelen bütün müşterilerimize ve takipçilerimize teşekkür ediyoruz. Elimizden geldiğince ekonomiye destek veriyoruz, kampanyamız Pazar gününe kadar devam edecektir” diye konuştu. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
74 gün sonra evine döndü! Sır perdesi köpeği Tina ile ortadan kalkacak 74 gün sonra evine döndü! Sır perdesi köpeği Tina ile ortadan kalkacak
En güzel 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları!En güzel 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları!
Dumanlar kent merkezinden de görüldüDumanlar kent merkezinden de görüldü
Anahtar Kelimeler:
indirim izdiham açılış

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Engelli adama akılalmaz işkence! “Eşimin bakıcımla ilişkisi vardı”

Engelli adama akılalmaz işkence! “Eşimin bakıcımla ilişkisi vardı”

Seyahat severlerin ilk tercihi Samsonite çantada büyük fırsat

Seyahat severlerin ilk tercihi Samsonite çantada büyük fırsat

Kapı aralığından kimyasal madde enjekte etti! Kameralara yakalandı

Kapı aralığından kimyasal madde enjekte etti! Kameralara yakalandı

Saniyeler içinde tepki verdi! Boğulmaktan böyle kurtardı

Saniyeler içinde tepki verdi! Boğulmaktan böyle kurtardı

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley'de indirim devam ediyor

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley'de indirim devam ediyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.