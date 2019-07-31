HABER

İnegöl Devlet Hastanesi’nde tavuk karantinası

YAŞAM HABERLERİ  | 31.07.2019 17:57 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesindeki bir tesiste tavuk gübre havuzuna düşen 3 işçi hastanelik oldu.

İnegöl Devlet Hastanesi’nde tavuk karantinası

Bursa’nın İnegöl ilçesindeki bir tesiste tavuk gübre havuzuna düşen 3 işçi hastanelik oldu. İşçilerden birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, tedavi gördükleri İnegöl Devlet Hastanesi karantinaya alındı. Hastanenin giriş çıkışı kapatılırken, acil serviste görevli doktorlar hastane bahçesine masa ve sandalye çıkarıp acil hastalara bahçede müdahale ediyor.
Edinilen bilgiye göre, Gündüzlü Mahallesi’ndeki bir tavuk tesisinde tavuk gübrelerinin bulunduğu atık havuzuna düşen Ali Türkan, Bahtiyar Arı ve Osman Üz isimli işçiler yaralandı. Olay yerine ihbar üzerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralı işçileri İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Ali Türkan isimli işçinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, hastane karantinaya alındı. Hastanenin acil servisi başta olmak üzere bütün bölümlerine hasta giriş çıkışı yasaklanıp kapılar kapatıldı. Bir süre sonra acil serviste görevli doktor ve hemşireler kapı önüne masa ve sandalye çıkarıp, gelen acil hastaları bahçede kontrol etmeye başladı. Bir süre ambulanslarla gelen hastalar sebebiyle hastane bahçesinde yoğunluk yaşanmaya başladı. Görevli hekimlerin işçilere halen müdahale ettikleri öğrenildi.

İnegöl Devlet Hastanesi’nde tavuk karantinası

PARTNERÜnlü kardeşlerden yarı çıplak paylaşım!Ünlü kardeşlerden yarı çıplak paylaşım!
Otomobilin çarptığı motosikletli öldüOtomobilin çarptığı motosikletli öldü
Havuz duvarından düşen vatandaş ağır yaralandıHavuz duvarından düşen vatandaş ağır yaralandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İşte yıl sonu enflasyon tahmini

İşte yıl sonu enflasyon tahmini

Pitbull'ların koruduğu eve polis baskını

Pitbull'ların koruduğu eve polis baskını

Dünya tetikte! Füzeleri ateşlediler

Dünya tetikte! Füzeleri ateşlediler

Suriyeliler sınır dışı edilecek mi? Açıklama geldi

Suriyeliler sınır dışı edilecek mi? Açıklama geldi

Selin Ciğerci yine yaptı yapacağını! Olay dans videosu

Selin Ciğerci yine yaptı yapacağını! Olay dans videosu

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 bin kişi...

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 bin kişi...

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İş yerinde cinsel istismar! Meğer 2 ay önce de...

İş yerinde cinsel istismar! Meğer 2 ay önce de...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Akıntıya kapılan arkadaşını kurtarmak isterken boğuldu

Acı olay... Arkadaşını kurtarmak isterken boğuldu

Okuduğu dua nedeniyle imamı dövdüler!

Okuduğu dua nedeniyle imamı dövdüler!

Tartıştığı erkek arkadaşını herkesin içinde tokatladı

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Genç öğretmen kendini asarak yaşamına son verdi

Genç öğretmen kendini asarak yaşamına son verdi

Manisa'da çöpte bebek cesedi bulundu

Vahşet! Çöpten kötü koku gelince ortaya çıktı

Burası ne Ege ne de Akdeniz! Tıklım tıklım

Burası ne Ege ne de Akdeniz! Tıklım tıklım

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.