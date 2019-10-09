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İnegöl Köftesi, lezzeti ile 125 yıldır sofraları süslüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2019 09:38 | Son Güncelleme

BURSA'ya özgü lezzetler arasında yer alan İnegöl Köftesi, yaklaşık 125 yıldır sofraları süslüyor.

İnegöl Köftesi, lezzeti ile 125 yıldır sofraları süslüyor

Semih ŞAHİN- Mehmet İNAN- Yavuz YILMAZ/BURSA, (DHA) - BURSA'ya özgü lezzetler arasında yer alan İnegöl Köftesi, yaklaşık 125 yıldır sofraları süslüyor. İnegöl’de köftecilik yapan İbrahim Melih Besler (32) bu işin baba mesleği olduğunu belirterek, "Gelen misafirlerimiz köftemizi beğendiği için tekrar köfte yemeye geliyorlar. Hatta sırf köfte yemek için şehir dışından, Bursa'ya gelen çok müşterimiz var" dedi.
Bursa'da, 1900'lü yılların başından itibaren sofralara konulan ve adı, üretildiği Bursa ile özdeşleşen İnegöl Köftesi, yaklaşık 125 yıldır sofralardaki yerini koruyor. Tadı ve kendine özgü baharatsız karışımıyla yiyenleri kendine hayran bırakan İnegöl Köfte'nin tarihi bilgiler aktaran beşinci kuşak köfteci İbrahim Melih Besler, "Yaklaşık 125 yıldır bu işi yapıyoruz. 1900 yılında Bulgaristan'dan göç eden büyük dedem Mustafa Efendi İnegöl'de bu işi devam ettiriyor. O sırada çarşı içerisinde küçük bir dükkân açıyor. Bursa-Ankara karayolu da oradan geçiyor. Orada köftecilik yapıyor. Gelen geçenler de seyahatlerine ara vererek köftenin tadına bakıyor. Zamanla bu köftenin adı İnegöl Köftesi'ne dönüşüyor" dedi.
Köftenin yapımını da anlatan Besler, "İnegöl Köfte'nin içerisinde hiç baharat yoktur. Sadece tuz ve soğan koyuyoruz. Dana ve kuzu etinden yapılıyor. Köfte yapıldıktan sonra bir gün dinlendiriliyor. Ondan sonra servis ediliyor. İnegöl Köfte'ye iyi bir rağbet var. Şu anda Türkiye'nin en bilinen köftesi. Hatta dünya çapında da bilinirliği var" ifadelerini kullandı.
Köfte yemek için şehir dışından İnegöl'e gelen müşterilerin olduğunu belirten Besler, "Gelen misafirlerimiz köftemizi beğendiği için tekrar yemeye geliyorlar. Hatta sırf köfte yemek için şehir dışından İnegöl'e gelenler de var. Köfteyi beğeniyorlar. İçerisinde baharat olmadığı için gelen misafirlerimiz etin tadını alıyor. İnegöl'den yolu geçen herkesi köfte yemeye davet ediyoruz" diye konuştu.

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İnegöl Köftesi, lezzeti ile 125 yıldır sofraları süslüyorİnegöl Köftesi, lezzeti ile 125 yıldır sofraları süslüyorİnegöl Köftesi, lezzeti ile 125 yıldır sofraları süslüyorİnegöl Köftesi, lezzeti ile 125 yıldır sofraları süslüyor

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