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İnegöl Narko’dan geçit yok

10.03.2021 17:51 | Son Güncelleme:
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İnegöl Narko’dan geçit yok

Bursa’dan İnegöl’e uyuşturucu getiren 2 yabancı uyruklu şahıs İnegöl Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Bursa’dan İnegöl’e uyuşturucu getiren 2 yabancı uyruklu şahıs İnegöl Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Araçta yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi. 2 şahıstan biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İnegöl Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince Bursa’dan ilçeye uyuşturucu getirdiği tespit edilen araç Süleymaniye Mahallesinde durduruldu. Yabancı uyruklu İsmail M. ve Ahmed A. isimli şahıslar gözaltına alındı. Şahıslar üzerinde ve araçta yapılan aramada 65 gram mMetamfetamin ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği tahmin edilen 705 TL para ele geçirildi. Bahse konu şahıslar adliyeye sevk edildi. İsmail M. adlî kontrol şartıyla serbest kalırken, Ahmed A. isimli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İnegöl Narko’dan geçit yok

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