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İnekleriyle belediye binasını bastı!

13.05.2022 19:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'nın Kestel ilçesinde kaçak olarak yaptığı ahırı belediye tarafından yıkılan köylü ilginç bir eyleme girişti. İnekleriyle belediye binasını basan köylü, belediyenin yapı kontrol müdürünü darp etmeye çalıştı. Yaşanan arbedede 1 polis memuru da hafif şekilde yaralandı. Olayda köylü ve yakınları gözaltına alındı.

İnekleriyle belediye binasını bastı!

Bursa’da kaçak yaptığı ahırı belediye tarafından yıkılan köylü, büyükbaş hayvanları ile belediyeyi bastı. Taşkınlık yapıp yapı kontrol müdürüne saldıran Ü.Y. gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Kestel Belediyesi yapı kontrol ekipleri Ü.Y.’nin Kazancı Mahallesi’nde kaçak yaptığı iddia edilen ahırını yıktı. Yıkıma sinirlenen Ü.Y. geçtiğimiz pazartesi günü Kestel ilçe meydanına getirdiği 2 adet büyükbaş hayvanı ile belediye binasını bastı.

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BİR POLİS HAFİF ŞEKİLDE YARALANDI

İnekleri belediye binasının önüne bağlayan Ü.Y. Kestel Belediyesi Yapı Kontrol Müdürü A.P.’ye darp girişiminde bulundu. Ü.Y. ve yanında bulunan kalabalık yıkıma tepki gösterip müdahale eden güvenlik güçlerine de direnmeye çalıştı. Bir polis memurunun da hafif şekilde yaralandığı olay sonrası Ü.Y. ve yanında bulunan babası ve kardeşleri gözaltına alındı.

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Saldırıya uğrayan yapı kontrol müdürü A.P.’nin de darp raporu alıp şikayetçi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili polisin başlattığı tahkikat sürüyor. (İHA)

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Bursa
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