İnfaz koruma memuru, mübaşir ve zabıt katibi KPSS puanı 2021: Adalet Bakanlığı personel alımı KPSS puan şartı kaç?

Son dakika Adalet Bakanlığı memur alımı duyurusunun yapılmasının ardından kaç puanla infaz koruma memuru, mübaşir ve zabıt katibi olunur merak ediliyor.

2020 KPSS Ön Lisans puanının açıklanması ile birlikte memur adayları hangi bölümden kaç puanla memur alımı yapılıyor araştırmasına başlamıştı.2020 KPSS Ön Lisans puanına göre memur alan kurumlar internet üzerinde inceleniyor. KYK, icra, infaz koruma memuru ya da zabıt katibi, mübaşir, zabıta memuru olmak isteyen memur adayları bu mesleklere alım yapılırken, kaç puanla alımlar başlıyor sorusu gündem oldu. Devlet kadrosunda çalışmak isteyen memur adaylarının, 2020 KPSS Ön Lisans'tan 60- 70 alınca memur olunur mu sorusuna cevap niteliğinde hazırladığımız detaylar haberimizde. KPSS ÖNLİSANS'TAN 60-70 PUAN ALINCA MEMUR OLUNUR MU? 2020 KPSS Ön Lisans'tan 60 puan alanlar memur olabilir mi merak eden memur adayları, en az hangi puanla memur alınır, en az kaç puanla memur olunur araştırması yapıyor. İşte 2020 KPSS Ön Lisans puanına göre memur alan meslekler listesi... *Bu puanlar 2020 yılı için geçerlidir, 2021 başvuru puanında bir değişiklik yapıldığında haberlerimizde yer vereceğiz.

ZABIT KATİBİ ALIMLARI 2021 Zabıt katibi alımları da Adalet Bakanlığı tarafından alınmaktadır. En son zabıt katibi alımları 2018 yılında 12 bin kişi alınarak yapılmıştı. Adalet Bakanlığı'nın yaptığı alımların 3 bini ise zabıt katibi kadrosu olmuştu. Adalet Bakanlığı 22 Şubat 2021'de yaptığı duyuruda 13 bin 202 personel alımı yapılacağını açıklamasının ardından zabıt katibi puanları araştırılıyor. 2020 KPSS Ön Lisans puanına göre zabıt katibi olunur mu araştıran vatandaşlara 2020 KPSS Ön Lisans'tan en az 70 puan alınması gerektiğini belirtelim. İNFAZ KORUMA MEMURU ALIMLARI 2021 İnfaz Koruma memuru alımlarını da Adalet Bakanlığı yapmaktadır. Adalet Bakanlığı her yıl İKM alımları yaparak bünyesine binlerce yeni memur almaktadır. 2020 KPSS Ön Lisans puanına göre infaz koruma memuru olunur mu araştıran vatandaşlara başvuru için, lisans ve ön lisans mezunlarının en az 70 puanla başvuru yapabileceklerini belirtelim. MÜBAŞİR ALIMLARI 2021 Adalet Bakanlığı'nın yaptığı alımlardan birisi de mübaşir alımları. 2020 KPSS Ön Lisans puanına göre mübaşir olunur mu araştıran vatandaşlara, KPSS Ön Lisans'tan alınan 70 puanla başvuru yapılacağını belirtelim. Mübaşir alımında zabıt katibi ve İKM alımında olduğu gibi on parmak klayve sınavı ya da boy şartı aranmaz.