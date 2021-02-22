İnfaz koruma memuru, mübaşir ve zabıt katibi KPSS puanı 2021: Adalet Bakanlığı personel alımı KPSS puan şartı kaç?

Son dakika Adalet Bakanlığı memur alımı duyurusunun yapılmasının ardından kaç puanla infaz koruma memuru, mübaşir ve zabıt katibi olunur merak ediliyor.
2020 KPSS Ön Lisans puanının açıklanması ile birlikte memur adayları hangi bölümden kaç puanla memur alımı yapılıyor araştırmasına başlamıştı.2020 KPSS Ön Lisans puanına göre memur alan kurumlar internet üzerinde inceleniyor. KYK, icra, infaz koruma memuru ya da zabıt katibi, mübaşir, zabıta memuru olmak isteyen memur adayları bu mesleklere alım yapılırken, kaç puanla alımlar başlıyor sorusu gündem oldu. Devlet kadrosunda çalışmak isteyen memur adaylarının, 2020 KPSS Ön Lisans'tan 60- 70 alınca memur olunur mu sorusuna cevap niteliğinde hazırladığımız detaylar haberimizde.
2020 KPSS Ön Lisans'tan 60 puan alanlar memur olabilir mi merak eden memur adayları, en az hangi puanla memur alınır, en az kaç puanla memur olunur araştırması yapıyor. İşte 2020 KPSS Ön Lisans puanına göre memur alan meslekler listesi...
*Bu puanlar 2020 yılı için geçerlidir, 2021 başvuru puanında bir değişiklik yapıldığında haberlerimizde yer vereceğiz.
Zabıt katibi alımları da Adalet Bakanlığı tarafından alınmaktadır. En son zabıt katibi alımları 2018 yılında 12 bin kişi alınarak yapılmıştı. Adalet Bakanlığı'nın yaptığı alımların 3 bini ise zabıt katibi kadrosu olmuştu. Adalet Bakanlığı 22 Şubat 2021'de yaptığı duyuruda 13 bin 202 personel alımı yapılacağını açıklamasının ardından zabıt katibi puanları araştırılıyor. 2020 KPSS Ön Lisans puanına göre zabıt katibi olunur mu araştıran vatandaşlara 2020 KPSS Ön Lisans'tan en az 70 puan alınması gerektiğini belirtelim.
İnfaz Koruma memuru alımlarını da Adalet Bakanlığı yapmaktadır. Adalet Bakanlığı her yıl İKM alımları yaparak bünyesine binlerce yeni memur almaktadır. 2020 KPSS Ön Lisans puanına göre infaz koruma memuru olunur mu araştıran vatandaşlara başvuru için, lisans ve ön lisans mezunlarının en az 70 puanla başvuru yapabileceklerini belirtelim.
Adalet Bakanlığı'nın yaptığı alımlardan birisi de mübaşir alımları. 2020 KPSS Ön Lisans puanına göre mübaşir olunur mu araştıran vatandaşlara, KPSS Ön Lisans'tan alınan 70 puanla başvuru yapılacağını belirtelim. Mübaşir alımında zabıt katibi ve İKM alımında olduğu gibi on parmak klayve sınavı ya da boy şartı aranmaz.
Adalet Bakanlığı'nın açıkladığı açık kadrolarda da İcra Katibi kadrosu bulunmaktadır. Adalet Bakanlığı en son 2019'de 1099 icra katibi memuru alımı yaptıktan sonra tekrar alım yapmadı. 2020 KPSS Ön Lisans puanına göre icra katibi olunur mu araştıran vatandaşlara, taban puanların en son 2020 KPSS Ön Lisans'tan en az 70 puan ile alındığını belirtelim.
2020 KPSS Ön Lisans puanına göre KYK memuru olunur mu araştıran, Kredi ve Yurtlar Kurumu'nda memur olmak isteyen adaylara 2020 KYK memuru alımı taban puanı 2020 KPSS Ön Lisans'tan en az 70 puan alınması gerektiğini belirtelim.
2020 KPSS Ön Lisans puanına göremahalle/çarşı bekçisi olunur mu araştıran vatandaşlara bekçi alımlarının KPSS Ön Lisans puanından 60 alınması ile yapılırken bazen de KPSS puanı olmadan da alım yapıldığını belirtelim.
2020 KPSS Ön Lisans puanına göre zabıta memuru olunur mu araştıran ve belediyede zabıta memuru olmak isteyen adaylara, bu durumun belediyeden belediyeye değişiklik gösterdiğini belirtelim. 2020 Zabıta memuru alımı taban puanı 2020 KPSS Ön Lisans'tan en az 60 puan alınmalıdır.