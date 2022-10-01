İnfaz koruma memuru şehit olmuştu! Hain saldırıya ilişkin yeni gelişme: 9 bin saat izlendiler

Bursa’da cezaevi servisine bombalı saldırı düzenleyen MLKP’li teröristlerin nasıl yakalandıkları ortaya çıktı. 20 Nisan sabahı saat 07.41’de yapılan kanlı saldırıda infaz koruma memuru Cengiz Yiğit şehit düşmüştü. Hain saldırı düzenleyen teröristler ise geçen ay yapılan operasyonla yakalanırken detaylar da ortaya çıktı.

9 BİN SAATLİK KAMERA GÖRÜNTÜSÜ İZLENDİ

Teröristlerin yakalanması için Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı koordinesinde İzmir, Bursa, Balıkesir ve İstanbul Emniyet Müdürlükleri ortak çalışma başlattı. Yeni Şafak'ın haberine göre, saldırıyı düzenleyenlerin, MLKP terör örgütünün silahlı yapılanması FESK içinde faaliyet yürüten teröristler Dilek Arsu ve Seda Baykan olduğu tespit edilince, olay yeri çevresindeki tüm güvenlik kamera kayıtları incelemeye alındı. Polis ekipleri teröristlerin izini bulmak için 9 bin saatlik kamera kaydı izledi.

FARKLI YÖNLERE GİDİP ULAŞIM ARAÇLARINI KULLANMIŞLAR

Patlayıcıyı elektrik direğinin yanına bıraktıktan sonra uzaklaşan iki teröristin farklı yönlere hareket ettiği belirlendi. Teröristlerin izlerini kaybettirmek için çeşitli ulaşım araçlarını kullandıkları, bazen gittikleri istikametin tersine hareket ettikleri ortaya çıktı.

KURYELİĞİNİ YAPAN TERÖRİST SAYESİNDE YAKALANDI

Terörist Dilek Arsu’nun Balıkesir Ayvalık’a gittiği, burada kendisine kuryelik yapan MLKP’li teröristle buluşup İzmir Menemen’e geçtiği tespit edildi. Yapılan saha çalışmasında, teröristlerin Dikili’de bulundukları belirlendi. Arsu’nun ihtiyaçlarını MLKP’li Mehmet Mustafa Uzkar’ın temin ettiği bilgisine ulaşıldı. Uzkar’ın Balıkesir Edremit’teki adresine baskın düzenlendi. Kullandığı aracın hareketleri izlenip, bombacıların gizlendiği adres bulundu. 17 Eylül’de yapılan baskında 2 terörist kıskıvrak yakalandı.

KENDİLERİNİ TEYZE-YEĞEN OLARAK TANITMIŞLAR

Saldırıdan 1 yıl önce Bursa’ya yerleştiği tespit edilen teröristlerin, dikkat çekmemek için komşularıyla yakın ilişki kurduğu, kendilerini teyze-yeğen olarak tanıttıkları ortaya çıktı. İz bırakmamak için faturaları açık ev kiralayan teröristler kira sözleşmesi de yapmamış. Bombacıları gizleyen MLKP’li terörist Mehmet Mustafa Uzkar da Dikili’deki hücre evini aylık 15 bin lira bedelle tutmuş. Uzkar ev sahibine de eşinin akciğer hastası olduğunu, havanın iyi geleceğini düşündüğünü, evi kısa süreli kiralamak istediğini söylemiş.

