Infinix Note 10 Pro için tarih belirlendi

Cihazın çıkan iki fotoğrafı, iki renge sahip Infinix Note 10 Pro’nun arkasını gösteriyor. Tasarımlardan biri, Apple’ın iPhone 12 ve 12 Mini için sunduğu yeni mor rengine benzer bir şekilde mor renge sahip olacak. Diğeri, Huawei, Samsung ve diğer üreticilerin birçok Android akıllı telefonu gibi yansıtıcı bir gradyan tasarımına sahip gibi görünüyor. Cihazın 13 Mayıs’ta geleceğine yönelik açıklama, Infinix’in Pakistan şubesinden geldi. Şube, Note 10 Pro’nun Asya ülkesinde 16 Mayıs’tan itibaren ön siparişler için hazır olacağını ve satışların iki gün sonra başlayacağını doğruladı.

INFINIX NOTE 10 PRO'NUN ÖZELLİKLERİ NASIL OLACAK?

Şirket ayrıca bize Note 10 Pro’yu daha önce görülmemiş bir siyah renkte gösteriyor, ancak diğer iki varyantın aksine, bu iki tonlu bir tasarıma sahip. Infinix, Note 10 Pro’nun teknik özelliklerini henüz paylaşmadı, ancak akıllı telefonun Google Play Console ve FCC listeleri, telefonun 8GB RAM, Android 11, 256GB depolama, 33W şarj ve 1080p ekranla geleceğini ortaya çıkardı. Note 10 Pro, yana monte edilmiş bir parmak izi okuyucusuna sahip olduğundan, bu muhtemelen bir LCD panel.