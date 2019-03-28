HABER

ING Bank Baba Sahne’nin ana sponsoru oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 28.03.2019 16:55 | Son Güncelleme

ING Bank, sevilen oyuncu Şevket Çoruh’un iki yıl önce kurduğu Kadıköy’deki tiyatrosu Baba Sahne’nin ana sponsoru oldu.

İstanbul, 28 Mart (DHA) - ING Bank, sevilen oyuncu Şevket Çoruh’un iki yıl önce kurduğu Kadıköy’deki tiyatrosu Baba Sahne’nin ana sponsoru oldu.
Sürdürülebilir ve sorumlu bankacılık anlayışı çerçevesinde faaliyet gösteren ING Bank, açıldığından bu yana şehrin kültür-sanat hayatında önemli bir yer edinen Baba Sahne’nin ana sponsoru oldu.
Bankanın reklam yüzü olan Ozan Güven’in Günay Karacaoğlu ile başrolü paylaştığı “Don Kişot’um Ben” oyunu da dahil olmak üzere Baba Sahne yapımı tüm oyunları Nisan ayından itibaren yüzde 20 indirimle seyredebilecek.
ING Bank Türkiye’nin de içinde bulunduğu ING Grubu, faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde başlattığı çeşitli destekler ve iş birlikleri ile sanatı ve sanatçıları desteklemeyi sürdürüyor. Grubun destek verdiği programlar ve etkinlikler arasında dünyanın en önemli eserlerine ev sahipliği yapan müzeler, genç yetenekleri destekleyen eğitim programları ve pek çok yerel kültür-sanat etkinliği bulunuyor.
Global Compact Türkiye Sürdürülebilir Bankacılık ve Finans Çalışma Grubu, TÜSİAD STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics/Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) Çalışma Grubu ve Global Compact Türkiye Kadının Güçlenmesi Çalışma Grubu üyesi olan ING Bank Türkiye, aynı zamanda, Birleşmiş Miletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri imzacısı ve her yaştan kadını ve erkeği toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın hakları için değişimin savunucusu ve temsilcisi olmaya çağıran Birleşmiş Milletler’in “HeForSHE” hareketinin destekçisi.

PARTNEREvsiz kalan ünlü yıldız yarı çıplak kamp yaparken yakalandı!Evsiz kalan ünlü yıldız yarı çıplak kamp yaparken yakalandı!
Dilencinin üzerinden 6 bin 455 TL çıktı Dilencinin üzerinden 6 bin 455 TL çıktı 
Nusaybin’de öğrenci servisi devrildi: 4 yaralıNusaybin’de öğrenci servisi devrildi: 4 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Cinsel ilişkiye girdiği kadını boğazını sıkarak öldürmüş!

Cinsel ilişkiye girdiği kadını boğazını sıkarak öldürmüş!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Korkunç! 'Yeniden birlikte olalım' ısrarı sonu oldu

Korkunç! 'Yeniden birlikte olalım' ısrarı sonu oldu

İğrenç olay! 4 kişi engelli kadına dehşeti yaşattı

İğrenç olay! 4 kişi engelli kadına dehşeti yaşattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Onun için yol kapatıldı, helikopter indi!

Onun için yol kapatıldı, helikopter indi!

Elazığ'da sunucunun şüpheli ölümü

Elazığ'da sunucunun şüpheli ölümü

Sızıp kaldığı kütüphanede kimse uyandıramadı, sandalye ile dışarı çıkarıldı

Kütüphanede şaşkına çeviren olay! Sandalye ile çıkarıldı...

Yeni medya çocuk psikolojisini ve aile ilişkilerini nasıl etkiliyor?

Yeni medya çocuk psikolojisini ve aile ilişkilerini nasıl etkiliyor?

Bir sürücü Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden 344 kilometre hızla geçti

Bir sürücü Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden 344 kilometre hızla geçti

Yönetmen Mustafa Kemal Uzun'un öldürülmesi davasında karar!

Yönetmen Mustafa Kemal Uzun'un öldürülmesi davasında karar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.