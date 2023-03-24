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İngiliz basını yazdı, büyük dikkat çekti... 'Şehir katili' asteroit! Dünya ile Ay arasından geçecek

24.03.2023 12:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asteroitlere karşı insanlığın savunma mekanizması konusu konuşulurken, İngiliz basınında çıkan 'şehir katili' asteroit haberi dikkat çekti. O habere göre, 'şehir katili' olarak isimlendirilen bir asteroit bu hafta sonu Dünya ile Ay'ın yörüngesi arasından geçecek. Söz konusu haberde, asteroitten 'Bir şehri yok edebilecek kadar büyük bir asteroit' olarak bahsediliyor.

İngiliz basını yazdı, büyük dikkat çekti... 'Şehir katili' asteroit! Dünya ile Ay arasından geçecek

İngiliz The Guardian gazetesinin hazırladığı söz konusu habere göre, bir şehri yok edecek büyüklükteki bir asteroit, bu hafta sonu Dünya ile Ay'ın yörüngesinin arasından geçecek. Aynı habere göre, NASA bu kadar büyük bir gök taşının bu kadar yaklaşmasının nadir olduğunu ve bu tür olayların sadece on yılda bir meydana geldiğini söyledi.

göktaşı

İŞTE 'ŞEHİR KATİLİ' İÇİN SÖYLENENLER!

Haberde yer alan diğer bilgiler ise şöyle:

  • Bir ay önce keşfedilen ve 2023 DZ2 olarak bilinen asteroit ABD saatiyle Cumartesi günü Ay'ın 515.000 km yakınından geçecek ve birkaç saat sonra Dünya'nın yanından saatte yaklaşık 28.000 km hızla geçiş yapacak.

  • Bu yakın geçiş gökbilimcilere bir uzay taşını 68.000 km'den biraz daha uzaktan inceleme şansı verecek. Ay'a olan uzaklığının yarısından daha az bir mesafede bulunan asteroit, dürbün ve küçük teleskoplarla görülebilecek.

  • Bilim insanları gök taşının çapının 40 ila 90 metre arasında olduğunu tahmin ediyor.

  • Asteroidin zararsız bir şekilde geçişini yapması bekleniyor.

  • Avrupa Uzay Ajansı'nın Gezegen Savunma Şefi Richard Moissl yaptığı açıklamada, "Bu 'şehir katilinin' Dünya'ya çarpma ihtimali yok, ancak yakın yaklaşımı gözlemler için büyük bir fırsat sunuyor" dedi.

  • Asteroit 2026 yılına kadar tekrar yolumuza çıkmayacak.
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NASA asteroit

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