İngiliz basını yazdı, büyük dikkat çekti... 'Şehir katili' asteroit! Dünya ile Ay arasından geçecek

İngiliz The Guardian gazetesinin hazırladığı söz konusu habere göre, bir şehri yok edecek büyüklükteki bir asteroit, bu hafta sonu Dünya ile Ay'ın yörüngesinin arasından geçecek. Aynı habere göre, NASA bu kadar büyük bir gök taşının bu kadar yaklaşmasının nadir olduğunu ve bu tür olayların sadece on yılda bir meydana geldiğini söyledi.

Haberde yer alan diğer bilgiler ise şöyle:

A newly discovered #asteroid named 2023 DZ2 will safely pass by Earth on Saturday at 100K+ miles away. ????



While close approaches are a regular occurrence, one by an asteroid of this size (140-310 ft) happens only about once per decade, providing a unique opportunity for science.