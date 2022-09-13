İngiliz futbolcu Matt Le Tissier’in oğlu ve gelininin seks kasedi sızdırıldı! “Çocuklarım için endişeleniyorum”

Dört çocuk annesi Alex Le Tissier yetişkinlere özel bir sosyal medya platformunda kocası Mitch ile birlikte seksi fotoğraf ve videolarını yayınlıyor. Sosyal medya paylaşımları sayesinde kısa sürede gelirini ikiye katladığını ifade eden Le Tissier, “Birçok insanın bu okuyacağını biliyorum. Paylaşımlarımız sadece abonelerimize özel. Abonelerimizle aramızda karşılıklı bir rıza söz konusu. Bu resimlerin, videoların ve kendiniz için satın aldığınız her şeyin keyfini çıkarmanıza izin verilir. Bu, dünyayla paylaşmak anlamına gelmez” dedi.

“BU BİR KADIN DÜŞMANLIĞI...”

Paylaşımlarının sızdırılmasını hak etmediğini ifade eden Tissier, “Hiç kimse içeriğinin sızdırılmasını hak etmiyor ve bu bir kadın düşmanlığı. Ben kendimden çok çocuklarım için endişeleniyorum” dedi.

Eşi Mitch ile paylaşımlarının hayranlarına özel ve kilitli olduğunu ifade eden Alex Le Tissier, bir abonelerinin içeriklerini satın aldıktan sonra ücretsiz bir şekilde internette paylaştığını açıkladı. Bu paylaşımın kendisini derin bir depresyona soktuğunu anlatan Alex Le Tissier, “Tek endişem, bir gün çocuklarımın adımı internette görebilmesi ve içeriğimin bir kısmını görebilmesi. Bir sebepten dolayı OnlyFans'ımda kilitli” diye konuştu.



