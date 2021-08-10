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İngiliz Kraliyet ailesini sarsan cinsel saldırı iddiasında yeni gelişme: Sanki üzerime yağmur yağıyor gibiydi

10.08.2021 10:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in oğlu Prens Andrew’la 17 yaşındayken cinsel ilişkiye zorlandığını öne süren Virginia Roberts, iddiaları mahkemeye taşıdı. Bu kararı vermenin kolay olmadığını belirten Roberts, 2019 yılındaki konuşmasında Andrew'la ilk buluşmasını anlatarak "Hayatımda gördüğüm en korkunç dansçıydı. O kadar çok terliyordu ki, sanki üzerime yağmur yağıyor gibiydi." açıklamasını yapmıştı.

İngiliz Kraliyet ailesini sarsan cinsel saldırı iddiasında yeni gelişme: Sanki üzerime yağmur yağıyor gibiydi

ABD'de cinsel taciz ve çocuk istismarı suçlamasıyla tutuklanan ve hapishanede intihar eden milyarder iş adamı Jeffrey Epstein’ın mağdurlarından Virginia Roberts, Kraliçe Elizabeth’in oğlu Prens Andrew’la 17 yaşındayken cinsel ilişkiye zorlandığı iddialarıyla ilgili harekete geçti. Roberts, kamuoyunun gündemine bomba gibi düşen iddiaları mahkemeye taşıyarak New York'ta dava açtı.

"3 KEZ CİNSEL İLİŞKİYE ZORLANDIM"

Roberts, Prens Andrew’la Epstein’ın talimatıyla bir araya geldiğini Londra, New York ve Karayipler’de olmak üzere üç kez cinsel ilişkiye zorlandığını savundu.

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"BU KARARI VERMEK KOLAY OLMADI"

Açtığı davanın ardından ABD medyasına konuşan Roberts, “Prens Andrew’u bana yaptıklarından dolayı sorumlu tutuyorum. Güçlü ve varlıklı kişiler eylemlerinin sorumluluğunu üstlenmekten muaf tutulmamalı. Umarım diğer kurbanlar da korku ve sessizlik içinde yaşamamanın mümkün olduğunu görürler. Konuşarak adalet isteyip hayatlarını geri alabilirler. Bu kararı vermek kolay olmadı. Bir anne ve eş olarak ailem her zaman önce gelir. Attığım bu adımın Prens Andrew’un benimle ilgili saldırılarını artıracağını biliyorum. Ancak bunu yapmasaydım, diğer kurbanları da yüzüstü bırakmış olurdum” dedi.

OĞLUNU GÖREVDEN ÇEKTİ

Kraliçe Elizabeth, geçmişte iddiaları birçok kez reddeden Prens Andrew'ı aktif görevlerden çekmişti.

"SANKİ ÜZERİME YAĞMUR YAĞIYOR GİBİYDİ"

2019 yılında Prens Andrew’la Londra’da ilk buluşmasını İngiliz basınına anlatan Roberts şu ifadeleri kullanmıştı:

“Prens Andrew hayatımda gördüğüm en korkunç dansçıydı. O kadar çok terliyordu ki, sanki üzerime yağmur yağıyor gibiydi. Ama onu mutlu etmem gerekiyordu çünkü Jeffrey ve Ghislaine Maxwell’in benden istedikleri de buydu. Maxwell'in Belgravia semtindeki evinin üst katında Prens Andrew ile cinsel ilişkiye zorlandım. Söz konusu evde çekilen fotoğrafı FBI'a verdim. Dünya artık saçma bahanelerden bıktı. Bu gerçek bir fotoğraf. Arkasında basıldığında konulan bir tarih var. Prens Andrew ne yaşandığını biliyor. Ben ne yaşandığını biliyorum. Ama doğruyu söyleyen tek bir kişi var o da benim.”


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Anahtar Kelimeler:
İngiltere
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