İngiliz Milletler Topluluğu Savaş Mezarları Komisyonu: Siyah ve Asyalı askerler 'yaygın ırkçılık nedeniyle' eşit şekilde anılmadı

İngiliz Milletler Topluluğu Savaş Mezarları Komisyonu'nun raporuna göre, "1. Dünya Savaşı sırasında Britanya İmparatorluğu adına savaşırken ölen Asyalı ve siyah askerler, beyazlarla eşit koşullarda anılmıyor".

Komisyonun araştırmasına göre hayatını kaybeden çoğu Afrikalı ve Orta Doğulu en az 116 bin asker "isimleriyle anılmadı ya da hiç anılmadı".

Rapora ilk ulaşan gazete olan Guardian, raporda bu sayının 350 bine kadar çıkabileceğinin yazıldığını aktarıyor. Raporda bunun nedeni olarak "yaygın ırkçılık" gösteriliyor.

Araştırmada ulaşılan bilgiler sonrası İngiliz Milletler Topluluğu Savaş Mezarları Komisyonu "Bir asır önce yaşanan olaylar o zaman da yanlıştı, şimdi de yanlış" diyerek özür diledi. Komisyon Başkanı Claire Horton da "Geçmişin hatalarını görüp kabul ediyoruz. Çok üzgünüz ve bunu düzeltmek için hemen adım atacağız" dedi.

Savunma Bakanı Ben Wallace'ın bugün raporla ilgili olarak milletvekillerini bilgilendirmesi bekleniyor.

'Mezar taşı yerine toplu anıt'

Rapora göre 45 bin ila 54 bin Asyalı ve Afrikalı asker de "eşit olmayan şekilde anıldı".