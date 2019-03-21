İngiliz milletvekillerine güvenlik uyarısı

Hoyle, milletvekillerine ayrıca, başlarına gelecek herhangi bir olayı da polise veya parlamentonun ilgili birimlerine bildirmeleri için çağrıda bulundu.

Milletvekillerine gelecek günlerde parlamentodan taksiyle ayrılmalarını tavsiye eden Hoyle, parlamento üyelerinden, böyle yapmamaları halinde tek başlarına değil, arkadaşlarıyla yürümelerini istedi.

"Brexit süreci kritik bir aşamaya ulaştı ve milletvekilleri kamuoyu dikkatinin merkezinde. Mevcut çıkmazın aşılması için halkın gözü üzerimizde." ifadelerini kullanan Hoyle, kamuoyunda gerilimin ve duygusallığın yüksek olduğuna dikkati çekti.

May'in dün yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, parlamentoyu "siyasi oyun oynamakla" ve Brexit sürecini peş peşe yapılan oylamalarla çıkmaza sokmakla eleştirmesinin ardından bugün milletvekillerine bir e-posta gönderen Hoyle, güvenlik uyarısında bulundu.

Seçmenlerin milletvekillerine kendi görüş ve duygularını iletme hakkı olduğunu belirten Hoyle, "Ancak bunun yasalar çerçevesinde yapılması önem taşıyor." dedi.

"Kişisel olarak parlamentodaki görev sürem boyunca hiç bu derece yüksek bir gerilim hissetmemiştim." diyen Hoyle, şunları kaydetti:

"Diğer arkadaşlarımın da aynı şeyi hissettiğinin farkındayım. Pek çok arkadaşımız istismara uğradı ve tehdit edildi. Milletvekillerinin ve parlamento çalışanlarının işleri güvenli biçimde yapmalarını sağlamak üzere tedbirlerin alındığına sizi temin etmek isterim."

- "Tahrik edici ve sorumsuz"

Ana muhalefetteki İşçi Partisinin milletvekili Wes Steering de Twitter'dan yayımladığı mesajda herhangi bir milletvekilinin başına kötü bir şey gelmesi halinde bunun sorumlusunun Başbakan May olacağını söyledi.

May’in konuşmasını "tahrik edici ve sorumsuzca" olarak nitelendiren Steering, "Bunu dile getirmeden önce uzun uzun düşündüm ama Theresa May parlamentodaki pek çok milletvekilinin ölüm tehditleri aldığını biliyor. Bunların bir kısmı da çok inandırıcı." ifadelerini kullandı.