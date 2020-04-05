İngiliz uzmanlar açıkladı! Koronavirüs belirtilerinde yeni detaylar

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, enfeksiyon belirtileri ateş, öksürük, nefes darlığı ve nefes alma zorluklarını içeriyor ancak son olarak İngiliz bilim insanlarının 400.000 kişi üzerinde yaptığı araştırmada, yüzde 53'lük kısımda yorgunluk ve halsizlik, yüzde 18'inde ise koku ve tat alma duyusunda kayıp yaşandığı saptandı. Yeni belirtiler keşfedilse de Dünya Sağlık Örgütü bu belirtileri listeye eklemedi. Bunun nedeni olarak ise yeterli kanıt göstermediği düşünülüyor.

İNGİLİZ UZMANLAR KORONAVİRÜS BELİRTİLERİNİ ARAŞTIRDI!

Koronavirüs salgını daha ağır vakalarda zatürre, çoklu organ yetmezliği ve hatta ölüme yol açabiliyor. Kuluçka döneminin mevcut tahminleri bir ila 14 gün arasında değişiyor. Enfekte kişilerin çoğu beş ila altı gün içinde semptom gösterdiği biliniyor. Ancak İngiliz uzmanlar koronavirüs belirtileri ile ilgili yaptıkları araştırmada yeni bulgulara rastladığını iddia etti.

"KOKU VE TAT ALMA DUYULARINDA KAYIP YAŞANIYOR!"

BBC News'in haberine göre King's College London'daki bir ekip, bir uygulamaya Covid-19 belirtileri ile ilgili 400.000'den fazla kişinin yanıtları üzerinde araştırma yaptı.