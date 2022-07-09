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İngiliz uzmanlardan şaşırtıcı önlemler: Bileklerinizi yalayın

09.07.2022 10:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa sıcak hatta kavurucu havanın kıskacında. İngiltere ise bu sıcaklardan en fazla nasibini alan ülkeler arasında ön plana çıkıyor. Ülkenin alışık olmadığı derecede sıcaklıklar yaşanıyor. Halk, kendini sahil kenarlarına atarken uzmanlar bu hafta yeni bir sıcak hava dalgasının İngiltere’yi vuracağını açıkladı. Yeni sıcak hava dalgası öncesi uzmanlar, halka bazı önerilerde bulundu. Sıcak çay içmekten bileklerinizi yalamaya ilginç önerilerin yer aldığı liste bir hayli dikkat çekti.

İngiliz uzmanlardan şaşırtıcı önlemler: Bileklerinizi yalayın

İngiltere sıcak hava tehdidiyle bir kez daha karşı karşıya. Avrupa'yı vuran kavurucu sıcakların bu hafta yeniden geri dönmesi bekleniyor. İngiliz uzmanlar bu hafta vuracak olan sıcak hava dalgasına karşı birbirinden ilginç serinletme önerisinde bulundu. Sıcaklıkların 33 dereceye çıktığı İngiltere’de halk serinlemenin yollarını arıyor.

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Birleşik Krallık’ta Google aramalarında "sıcak hava dalgasında nasıl serin kalınır" arama sonuçlarında sıcak çay içmek, baharatlı yiyecekler yemek ve hatta bileklerinizi yalamak gibi bir dizi tuhaf önlemi tavsiye ediyor. Peki, bunları ne kadar doğru?

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SICAK ÇAY İÇİN

Sıcak havalarda soğuk içecekler serinlemenize yardımcı olacakmış gibi gelse de yapılan çalışmalar çay ve kahve gibi sıcak içeceklerin de serinlemeye yardımcı olabileceğini ortaya çıkardı.

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BAHARATLI YİYECEKLER YİYİN

Bu hafta dondurma yemek yerine baharatlı köri tercih edebilirsiniz. Baharatlı yiyecekler yemekten ağzınızda hissettiğiniz "yanık", acı biberde bulunan bir kimyasal olan kapsaisin'den kaynaklanır. Bunu genellikle vücudun geri kalanında benzer bir ısınma hissi izler ve bu da terlemenize neden olur.

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Scientific American'da yazan Yale Profesörü Barry Green şöyle açıkladı: "Baharatlı yiyecekler, deride normalde ısıya tepki veren reseptörleri uyarır. Merkezi sinir sistemi, duyu sistemi ne olup bittiğini söylerse tepki verir. Bu nedenle, acı ve sıcak sinir liflerinden gelen aktivite modeli, vazodilatasyon, terleme ve kızarma dahil olmak üzere ısının hem duyumlarını hem de fiziksel reaksiyonlarını tetikler." Yani sıcak havalarda acılı ve baharatlı yiyecekler yemenizde sıkıntı yok gibi görünüyor!

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BİLEKLERİNİZİ YALAYIN

Kangurular ve maymunlar da dahil olmak üzere çeşitli hayvanlar serinlemek için bileklerini yalar. Peki, bu insanlarda işe yarıyor mu?

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Kulağa garip gelse de bileklerinizi yalamak da insanları serinletmeye yardımcı olur. Bileklerde nabız noktaları bulunur. Kan damarlarınız cildinizin yüzeyine yakın olduğu için nabzınızı hissedebileceğiniz alanlar. Bileklerinizi yalayarak, terin etkilerini taklit etmek için tükürük kullanıyorsunuz ve cildin yüzeyini soğutuyorsunuz. Bu, kan akışını yavaşlatarak vücudunuzun aşırı ısınmasını engeller.


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Anahtar Kelimeler:
hava durumu İngiltere
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