İngiliz uzmanlardan şaşırtıcı önlemler: Bileklerinizi yalayın

İngiltere sıcak hava tehdidiyle bir kez daha karşı karşıya. Avrupa'yı vuran kavurucu sıcakların bu hafta yeniden geri dönmesi bekleniyor. İngiliz uzmanlar bu hafta vuracak olan sıcak hava dalgasına karşı birbirinden ilginç serinletme önerisinde bulundu. Sıcaklıkların 33 dereceye çıktığı İngiltere’de halk serinlemenin yollarını arıyor.

Birleşik Krallık’ta Google aramalarında "sıcak hava dalgasında nasıl serin kalınır" arama sonuçlarında sıcak çay içmek, baharatlı yiyecekler yemek ve hatta bileklerinizi yalamak gibi bir dizi tuhaf önlemi tavsiye ediyor. Peki, bunları ne kadar doğru?

SICAK ÇAY İÇİN

Sıcak havalarda soğuk içecekler serinlemenize yardımcı olacakmış gibi gelse de yapılan çalışmalar çay ve kahve gibi sıcak içeceklerin de serinlemeye yardımcı olabileceğini ortaya çıkardı.

BAHARATLI YİYECEKLER YİYİN

Bu hafta dondurma yemek yerine baharatlı köri tercih edebilirsiniz. Baharatlı yiyecekler yemekten ağzınızda hissettiğiniz "yanık", acı biberde bulunan bir kimyasal olan kapsaisin'den kaynaklanır. Bunu genellikle vücudun geri kalanında benzer bir ısınma hissi izler ve bu da terlemenize neden olur.

Scientific American'da yazan Yale Profesörü Barry Green şöyle açıkladı: "Baharatlı yiyecekler, deride normalde ısıya tepki veren reseptörleri uyarır. Merkezi sinir sistemi, duyu sistemi ne olup bittiğini söylerse tepki verir. Bu nedenle, acı ve sıcak sinir liflerinden gelen aktivite modeli, vazodilatasyon, terleme ve kızarma dahil olmak üzere ısının hem duyumlarını hem de fiziksel reaksiyonlarını tetikler." Yani sıcak havalarda acılı ve baharatlı yiyecekler yemenizde sıkıntı yok gibi görünüyor!

BİLEKLERİNİZİ YALAYIN

Kangurular ve maymunlar da dahil olmak üzere çeşitli hayvanlar serinlemek için bileklerini yalar. Peki, bu insanlarda işe yarıyor mu?

Kulağa garip gelse de bileklerinizi yalamak da insanları serinletmeye yardımcı olur. Bileklerde nabız noktaları bulunur. Kan damarlarınız cildinizin yüzeyine yakın olduğu için nabzınızı hissedebileceğiniz alanlar. Bileklerinizi yalayarak, terin etkilerini taklit etmek için tükürük kullanıyorsunuz ve cildin yüzeyini soğutuyorsunuz. Bu, kan akışını yavaşlatarak vücudunuzun aşırı ısınmasını engeller.



