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    4. İngilizlerin kahvaltısındaki şaşırtıcı kilo verme sırrı! Fasulye o işe yarıyormuş... 8 haftada 6 kilo verdiler, bazıları daha da fazla zayıfladı

    İngilizlerin kahvaltısındaki şaşırtıcı kilo verme sırrı! Fasulye o işe yarıyormuş... 8 haftada 6 kilo verdiler, bazıları daha da fazla zayıfladı

    Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
    03.04.2024 10:29
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    Tüm dünyada meşhur olan İngiliz kahvaltısı ürün çeşitliliğiyle dikkat çeker. Kahvaltıda kızarmış ekmekten fasulyeye, sosisten reçele kadar çok sayıda farklı ürün bir arada bulunur. İngilizlerin dikkat çeken bu kahvaltısındaki bir detayın kilo vermeye yardımcı olduğu ortaya çıktı. O sır; fasulye ve dirençli nişastada saklı! İşte yapılan araştırmada gönüllülerin 8 haftada 6 kilo vermesini sağlayan o zayıflama sırrı ile ilgili detaylar...

    Dünyaca ünlü İngiliz kahvaltısı, ürün çeşitliliği ve birbirinden farklı çok sayıda ürünün bir ara gelmesiyle bilinir. Özellikle kahvaltıdaki fasulye detayı bazıları için şaşırtıcıdır. İngiliz kahvaltısında genel olarak kızarmış ekmek, tereyağı, fasulye, sosis ve reçel gibi ürünler yer alır. İşte İngilizlerin o meşhur kahvaltısındaki kızarmış ekmeğin üzerindeki fasulyenin kilo verme konusunda inanılmaz etkileri olabileceği ortaya çıktı.

    Dailymail'de yer alan habere göre; bunun sebebi dirençli nişastada saklı. Günde 40 g dirençli nişasta içeren bir diyet uygulayan kişiler sekiz haftada yaklaşık 6 kilo verdi. Çinli araştırmacılar, bazılarının daha da fazla zayıfladığını tespit etti.

    KIZARMIŞ EKMEĞİN ÜSTÜNDEKİ FASULYE; BİR KİLO VERME HİLESİ OLABİLİR

    Dirençli nişasta yulafta, yeşil muzda ve fasulyede bol miktarda bulunuyor. Ayrıca kepekli tahıllarda da bulunuyor. Bu da kızarmış ekmeğin üstündeki fasulyenin (esmer ekmek kullanılması koşuluyla) kolay bir kilo verme hilesi olabileceğini ima ediyor.

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    Şangay Diyabet Klinik Merkezi'ndeki akademisyenler tarafından yapılan çalışmada ne fasulye ne de tost incelendi. 37 fazla kilolu gönüllüye toplam 16 hafta boyunca her gün yemeleri için önceden hazırlanmış üç öğün yemek verildi. Katılımcılardan ayrıca günde iki kez 300 ml suya karıştırılmış bir nişasta tozu tüketmeleri istendi. Çalışmanın ilk kolunda, bu 40 g dirençli mısır nişastası içeriyordu. İkinci kolda ise gönüllülere daha az faydalı bir tür verildi.

    "DİRENÇLİ NİŞASTANIN KİLO KAYBINI KOLAYLAŞTIRABİLECEĞİNİ GÖSTERDİK"

    Nature Metabolism dergisinde yayınlanan sonuçlar, dirençli nişasta alanların kilo kaybetmesinin aksine, standart nişasta grubunun kilosunda 'önemli bir değişiklik olmadığını' ortaya koydu. Araştırmacılar şu sonuca vardı: 'Dirençli nişastanın kilo kaybını kolaylaştırabileceğini gösterdik.'

    Faydalar bağırsak mikrobiyota bileşimindeki değişikliklerle ilişkili. İnce bağırsakta kolayca sindirilen normal nişastanın aksine, dirençli nişasta bu süreçten kurtulur. Bunun yerine doğrudan kalın bağırsağa geçer, burada fermente olur ve içeride yaşayan trilyonlarca böcek için yakıt sağlar, esasen kişiden ziyade bakterileri besler. Çinli araştırmacılar zayıflama sonuçlarının arkasında bu reaksiyonun olduğunu teorize ediyor.

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    İNSANLARIN TOK HİSSETMESİNİ SAĞLIYOR

    Çalışmalar uzun zamandır dirençli nişastanın tıpkı lif gibi insanların daha tok hissetmesini sağlayabileceğini gösterdi. Gıdalardaki dirençli nişasta miktarı, nasıl üretildiğine, hazırlandığına ve pişirildiğine ve ayrıca yeniden ısıtılıp ısıtılmadığına bağlı olarak değişiyor.

    Bir Harvard diyetisyenine göre baklagiller dirençli nişastanın 'en iyi kaynaklarından' biri. Pişirildiklerinde bile hala bir miktar içerirler. Diğer dirençli nişasta kaynakları arasında tam tahıllı ekmek, pancar, fındık ve enginar yer alıyor.

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    Unprocess Your Life kitabının yazarı ödüllü beslenme uzmanı Rob Hobson, fasulyenin teoride insanların zayıflamasına yardımcı olabileceğini söyledi. Bununla birlikte, tostunuzu tereyağına bulamak 'herhangi bir etkiyi ortadan kaldıracaktır'.

    "ANCAK HER GÜN YERSENİZ..."

    Hobson şunları söyledi: 'Elbette bunların çoğu bir porsiyon yemekle gerçekleşmeyecektir. Ancak her gün yerseniz, diyetinizin geri kalanının nasıl göründüğüne bağlı olarak etkileyebilir."

    Hobson sözlerine şunları da ekledi: "Fasulye, mercimek, nişastalı sebzeler ve tohumlar gibi gıdalar tüketerek dirençli nişastaları diyetinize dahil edebilirsiniz."

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    Son çalışmayı yayınlayan Çinli araştırmacılar, katılımcı sayısının az olmasının, sonuçların genel nüfusa etkisini sınırlayabilecek bir sınırlama olduğunu kabul etti.

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