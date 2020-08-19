İngilizlerin yüz tanıma teknolojisi duyguları tespit edecek!

Yüz tanıma teknolojileri gün geçtikçe gelişiyor. Artık telefonlarımızda bile standartlaşan yüz tanıma kilitleri bunun bir örneği. Ancak yüz tanıma teknoloji güvenlik söz konusu olduğunda da güvenlik güçlerinin yardımına koşuyor. Yapay zeka ile desteklenen güvenlik kameraları, yüz verilerinden yola çıkarak kaldırımda yürüyen bir kişinin aranan bir suçlu olup olmadığını saptayabiliyor. İngiliz polisi ise alınan son bir karar ile birlikte bunu bir adım yukarıya çıkartmakta ısrarcı.
Lincolnshire Polis Departmanı yeni bir yüz tanıma teknolojisi için İçişleri Bakanlığı'na başvurdu. Daily Mail'in haberine göre, departman yapay zeka desteği sayesinde insanların duygu durumlarını saptayabilen bir yüz tanıma teknolojisi için bakanlıktan ödenek aldı. Polis departmanında kullanılacak yeni teknoloji ile birlikte güvenlik kameralarından gelen görüntüler yapay zeka tarafından analiz edilecek ve insanların duygu durumları öğrenilecek. Üstelik kendilerini gizlemek isteyen kişiler de bu teknolojiden kaçamayacak.
Duygu durumunu saptayabilen yapay zeka teknolojisi, gözlük veya şapka gibi aksesuarlardan etkilenmeyecek. Bu aksesuarlar takılsa bile kişilerin kimlikleri saptanacak. Pek çok sivil toplum kuruluşu ise bu teknolojinin doğru olmadığı görüşünde.
İngiliz polisinin kullanacağı teknolojiye tepki gösteren STK'lardan biri Big Brother Watch isimli bir STK. STK yaptığı açıklamada projenin insan haklarını ihlal ettiğini ve devletin halk üzerindeki gözetimini arttırdığını söylüyor. Polis sözcüsü ise sistemin bu sorulara da yanıt vereceğini belirtiyor. Sözcüye göre, yeni teknolojinin test süreci başladığında mahremiyeti ihlal edip etmediği de incelenecek. İngiliz polisinin kullanacağı yeni yüz tanıma teknolojisi daha çok tartışmaya konu olacak gibi duruyor.
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