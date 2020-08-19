İngilizlerin yüz tanıma teknolojisi duyguları tespit edecek!

Yüz tanıma teknolojileri gün geçtikçe gelişiyor. Artık telefonlarımızda bile standartlaşan yüz tanıma kilitleri bunun bir örneği. Ancak yüz tanıma teknoloji güvenlik söz konusu olduğunda da güvenlik güçlerinin yardımına koşuyor. Yapay zeka ile desteklenen güvenlik kameraları, yüz verilerinden yola çıkarak kaldırımda yürüyen bir kişinin aranan bir suçlu olup olmadığını saptayabiliyor. İngiliz polisi ise alınan son bir karar ile birlikte bunu bir adım yukarıya çıkartmakta ısrarcı.

İNGİLİZ POLİSİ KAMERALARLA İNSANLARIN DUYGU DURUMLARINI SAPTAYACAK

Lincolnshire Polis Departmanı yeni bir yüz tanıma teknolojisi için İçişleri Bakanlığı'na başvurdu. Daily Mail'in haberine göre, departman yapay zeka desteği sayesinde insanların duygu durumlarını saptayabilen bir yüz tanıma teknolojisi için bakanlıktan ödenek aldı. Polis departmanında kullanılacak yeni teknoloji ile birlikte güvenlik kameralarından gelen görüntüler yapay zeka tarafından analiz edilecek ve insanların duygu durumları öğrenilecek. Üstelik kendilerini gizlemek isteyen kişiler de bu teknolojiden kaçamayacak.