İngilizlerin yüzde 90'ı Brexit anlaşmasına karşı

LONDRA (AA) - İngiltere'de yapılan son ankete göre, halkın yüzde 90'ı Başbakan Theresa May'in parlamentoda iki kez reddedilen Brexit anlaşmasıyla daha fazla zaman kaybedilmemesini istiyor. YouGov araştırma şirketinin bugün açıkladığı ankete göre, İngiliz halkının çoğunluğu Brexit'in ertelenmesine destek verirken, yüzde 90'ı May'in parlamentoda iki kez reddedilen Brexit anlaşmasıyla daha fazla vakit kaybedilmesine karşı çıkıyor. Halkın yüzde 52'si Brexit tarihinin ertelenmesine destek verirken, sadece yüzde 35'i İngiltere'nin AB'den 29 Mart'ta ayrılmasını istiyor. Dün 2 bin kişiyle yapılan ankete göre, halkın sadece yüzde 10'u ertelemeyle kazanılan zamanın May'in anlaşmasının parlamentodan geçirilmesine harcanmasına destek verirken, yüzde 90'ı aralarında "ılımlı Brexit", erken genel seçim ve yeni referandumun da yer aldığı diğer seçeneklerin düşünülmesini talep ediyor. Ankete katılanların yüzde 56'sı Brexit sorununun bu konuda yapılacak yeni bir referandumla çözülmesine destek veriyor. May'in Brexit anlaşması ile yeni referandum arasında seçim yapmasını isteyenlerin yüzde 60'ı referandum seçeneğini tercih ediyor. Anlaşmasız Brexit ile yeni referandum karşılaştırıldığında da yüzde 56 referandumdan yana tercihte bulunuyor.

- "İngilizler pratik çözümleri tercih ediyor" Anketi Londra'da düzenlenen bir basın toplantısında yabancı basın mensuplarına değerlendiren eski YouGov Başkanı Peter Kellner, sonuçların İngiliz halkının pragmatizmini sergilediğini belirtti. "İngilizler olarak çoğumuz siyasi olarak merkezde veya merkeze yakınız." ifadesini kullanan Kellner, "Zekice teorilerdense pratik çözümleri tercih ediyoruz." dedi. Brexit'in bir sorun olarak farklı nitelikler taşıdığını belirten Kellner, "Büyük bir çoğunluk hükümetin Brexit anlaşmasını reddediyor. Daha büyük bir çoğunluk da ılımlı Brexit'i istemiyor. AB'de kalmaktan yana olanlar bunun üyeliğin yerini tutmayacağını düşünüyor, Brexit yanlıları ise bunun 2016 referandumunun sonuçlarına ihanet olacağına inanıyor." diye konuştu. - Gençler "AB", yaşlılar "Brexit" diyor Peş peşe yapılan pek çok anketin, AB'de kalınmasından yana olanların yapılacak bir referandumda oy kullanma konusunda Brexit yanlılarına göre daha kararlı olduğunu ortaya koyduğuna işaret eden Kellner, böyle bir oylamada İngiltere'nin son 3 yılda değişen nüfus yapısının da önemli bir rol oynayacağını kaydetti.