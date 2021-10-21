HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. İngiltere 18 yaş altına botoks ve dudak dolgusunu yasakladı

İngiltere 18 yaş altına botoks ve dudak dolgusunu yasakladı

21.10.2021 19:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’de 18 yaş altındaki kişiler botoks ve dudak dolgusu yaptıramayacak. Yeni yasa gençleri riskli operasyonlardan korumayı hedefliyor. Bu alanda kısıtlamalar getirilmesi için kampanya yürütenler ise yasanın yeterince koruyucu olmadığını söylüyor.

İngiltere 18 yaş altına botoks ve dudak dolgusunu yasakladı

İngiltere'de 18 yaş altındaki kişiler botoks ve dudak dolgusu yaptıramayacak.

Yeni yasa gençleri riskli operasyonlardan korumayı hedefliyor.

Bu alanda kısıtlamalar getirilmesi için kampanya yürütenler ise yasanın yeterince koruyucu olmadığını söylüyor.

Yasak popüler "tilki gözü" tipi cilt kaldırma ameliyatlarını kapsamıyor.

Resmi tahminlere göre geçen yıl İngiltere'de 18 yaş altı kişilere 41 bin botoks ve benzeri operasyon yapıldı.

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın hazırladığı bir analize göre 2017'de de 18 yaş altı kişilere 29 bin 300 dolgu işlemi yapılmıştı.

Bu yasak, Birleşik Krallık'ın diğer bölgelerini henüz kapsamıyor. İskoçya ve Galler yakın zamanda yasalarını güncellemeyi planlarken Kuzey İrlanda'da ise şimdilik bir değişiklik beklenmiyor.

Daha fazla düzenleme için kampanya yürütenler, 18 yaş altı İngilizlerin üç özerk bölgele operasyon yaptırmasının önüne geçilmesini talep ediyor.

'Dudağım şişti ve karardı'

34 yaşındaki Laura Brooks, dolgu ameliyatı kötü geçen kişilerden biriydi.

Aralık 2020'de dudaklarını daha dolgun göstermek için bir operasyon yaptırmıştı.

Herkes yaptırdığı için böyle bir operasyon istediğini söyleyen Laura, internette bir indirim gördükten sonra harekete geçtiğini fakat operasyon sırasında doktorun yüz ifadesinden bir şeylerin yanlış gittiğini anladığını söylüyor:

"Yüzü yaşadığı paniği yansıtıyordu, kalbim hızlandı. Sonrasında yüzümün yanından akan kanı hissettim.

"Doktor tam anlamıyla panik içindeydi. Ne yapacağını bilmiyordu.

"Ameliyattan sonra dudağım şişti ve karardı."

Laura tıp eğitimi almış bir arkadaşından, muhtemelen damarının hasar gördüğünü öğrendi.

Dokuz ay sonra şişkinlik azalmış olsa da tam olarak geçmiş değil.

Laura, kısıtlamaların sadece 18 yaş altına değil, tüm yaş gruplarına uygulanması gerektiğini düşünüyor:

"Her yaştan kadınlar ve sanırım erkekler de bu tür operasyonlar yaptırıyor.

"Bunu yapanların doğru bir eğitim almış olması lazım.

"Yeterli tıp eğitimi şartı olmadıkça bu tür olaylar başkalarının başına da gelecektir."

Sağlık Bakanlığı Hasta Güvenliğinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Maria Caulfield, insanların olabildiğince iyi gözükmeye zorlandıklarına dair bir baskı olduğunu fakat bu konuda dikkatli olmaları gerektiğini söylüyor:

"Çok fazla genç insan, kötü operasyonlar nedeniyle duygusal ve fiziksel zarar görüyor, kötü ameliyatlardan sonra tıbbi yardıma ihtiyaç duyuyor.

"Bu tür operasyonlar yaptırmayı düşünenler, bunun fiziksel ve zihinsel sağlıklarını nasıl etkileyebileceğini değerlendirmeli ve yaptırmak istiyorlarsa da güvenilir ve yetkin birini tercih etmeli."


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sonbaharda tüketilecek besinler! Kışa sağlıklı ve keyifli girmek için...Sonbaharda tüketilecek besinler! Kışa sağlıklı ve keyifli girmek için...
Türkiye'nin en yüksek göllerinden! Bakın hangi canlıya ev sahipliği yapıyorTürkiye'nin en yüksek göllerinden! Bakın hangi canlıya ev sahipliği yapıyor
Pfizer-BioNTech üçüncü doz aşısının etkinlik oranını açıkladıPfizer-BioNTech üçüncü doz aşısının etkinlik oranını açıkladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası ekim ayı faiz kararını açıkladı!

Merkez Bankası ekim ayı faiz kararını açıkladı!

Erdoğan noktayı koydu: Öyle veya böyle alacağız

Erdoğan noktayı koydu: Öyle veya böyle alacağız

Merkez Bankasının faiz kararı sonrası dolar ne kadar oldu?

Merkez Bankasının faiz kararı sonrası dolar ne kadar oldu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan 28 maddelik 1. Su Şurâsı sonuç bildirgesini açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 28 maddelik 1. Su Şurâsı sonuç bildirgesini açıkladı

Eski Süper Lig futbolcusu oğlunu boğarak öldürmüştü! Mahkemede akılalmaz ifade

Eski Süper Lig futbolcusu oğlunu boğarak öldürmüştü! Mahkemede akılalmaz ifade

İzleyen dehşete düştü! Dev yılan vinçle kaldırıldı

İzleyen dehşete düştü! Dev yılan vinçle kaldırıldı

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Bülent Arınç: Beni kodese mi tıkacaksınız?

Bülent Arınç: Beni kodese mi tıkacaksınız?

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Kılıçdaroğlu'ndan Bilal Erdoğan'a sert çıkış: Sen kimsin?

Kılıçdaroğlu'ndan Bilal Erdoğan'a sert çıkış: Sen kimsin?

Davutoğlu'nun asansör kazasından yeni görüntüler

Davutoğlu'nun asansör kazasından yeni görüntüler

İmamoğlu'ndan Bahçeli'nin sözlerine yanıt

İmamoğlu'ndan Bahçeli'nin sözlerine yanıt

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.