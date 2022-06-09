HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İngiltere 2030'a kadar sigara içenlerin oranını yüzde 5'e indirmeyi hedefliyor

İngiltere 2030'a kadar sigara içenlerin oranını yüzde 5'e indirmeyi hedefliyor

09.06.2022 13:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere hükümeti 2030'a kadar ülkede sigara içenlerin oranını yüzde 5'e indirmeyi hedefliyor. Ulusal İstatistik Kurumu 2020'de ülke nüfusunun yaklaşık 67 milyon olduğunu hesaplamıştı.

İngiltere 2030'a kadar sigara içenlerin oranını yüzde 5'e indirmeyi hedefliyor

İngiltere hükümeti 2030'a kadar ülkede sigara içenlerin oranını yüzde 5'e indirmeyi hedefliyor. Ulusal İstatistik Kurumu 2020'de ülke nüfusunun yaklaşık 67 milyon olduğunu hesaplamıştı.

Belirlenen hedef kapsamında 2030 yılına kadar sigara kullanımını en aza indirmek için tütün ürünlerini satın alabilme yaşının her yıl kademeli olarak yükseltilmesi amaçlanıyor.

Ülkede tütün ürünleri satın alabilme yaşı 2007 yılında 16'dan 18'e çıkarılmıştı.

Her ne kadar 1970'lerden bu yana tütün kullanımı azalsa da, İngiltere'de hala 6 milyon kişi düzenli olarak sigara içiyor.

Türkiye'de ise bu sayı çok daha yüksek. 2018-2023 Tütün Kontrolü Planı'na göre Türkiye'de sigara içenlerin sayısı 15 milyondan fazla.

İngiliz hükümetinin hedefi sigara kullanımını en aza indirmek ve bitirmek. Sağlık Bakanı Sajid Javid, 2014-2021 yılları arasında ülkenin en büyük çocuk yardım kuruluşu olan Barnardo's'un CEO'su olan Javed Khan'dan halen devam eden kurallarla ilgili, yeni öneriler de içeren bir rapor hazırlamasını istedi.

Khan'ın yaş sınırıyla ilgili önerisi henüz bilinmiyor ancak bu sınırın her yıl kademeli olarak artırılarak günümüzün çocuklarının tütün ürünlerine asla ulaşamamasının hedeflenmesi gündemde. Bu, Yeni Zelanda'da gelecek yıl yürürlüğe girmesi beklenen sağlık yasasına benziyor.

Kararın uygulamaya girmesiyle birlikte Yeni Zelanda'da 2008'den sonra doğanlar, ömür boyu sigara ya da tütün ürünleri satın alamayacak.

sigara içen grafik

İngiltere Ulusal İstatistik Kurumu'na göre ülkede halen 18-24 yaş arasındaki her dokuz kişiden biri sigara içiyor. 2019 yılında, 75 bin kişi sigara kullanımından kaynaklı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybetti. Bu bütün ölümlerin yüzde 15'i.

Khan'ın hükümete;

  • Tütün şirketlerinin kârına el konmasını,
  • Tütüne alternatif olarak elektronik sigaranın öne çıkarılmasını,
  • Sigarayı bırakmaya yönelik faaliyetlere daha fazla yatırım yapılmasını önermesi bekleniyor.

Hükümetin, Khan'ın önerilerine hemen yeşil ışık yakması beklenmiyor ancak öneriler değerlendirecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İngiltere Savunma Bakanlığı kuantum bilgisayarı kullanmaya başladıİngiltere Savunma Bakanlığı kuantum bilgisayarı kullanmaya başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'daki ABD üslerine tepki: Bunu yemezler...Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'daki ABD üslerine tepki: Bunu yemezler...
Bir meyve suyu içti, 20 bin TL hesap geldi! Bir meyve suyu içti, 20 bin TL hesap geldi!
Anahtar Kelimeler:
İngiltere
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıt fiyatlarına bir zam daha yolda

Akaryakıt fiyatlarına bir zam daha yolda

Piyasalar için 3 dev kurumdan çok kritik uyarı

Piyasalar için 3 dev kurumdan çok kritik uyarı

AB resmen onayladı! Bir dönem sona eriyor

AB resmen onayladı! Bir dönem sona eriyor

Polis merkezinde akılalmaz olay! Avukat...

Polis merkezinde akılalmaz olay! Avukat...

AK Partili isimden 'yüzde 25' kararına tepki

AK Partili isimden 'yüzde 25' kararına tepki

İdam mahkûmunun ilginç talepleri! Akşam yemeğinde...

İdam mahkûmunun ilginç talepleri! Akşam yemeğinde...

İlginizi Çekebilir

30 yıldır tırnaklarını uzatıyor!

30 yıldır tırnaklarını uzatıyor!

Böyle patron yok! Çalışanlarına 'mastürbasyon molası' verdi

Böyle patron yok! Çalışanlarına 'mastürbasyon molası' verdi

Yaz sezonuna ve trendine uygun, canlı renklerle ihtişamlı kombin önerileri

Yaz sezonuna ve trendine uygun, canlı renklerle ihtişamlı kombin önerileri

Haftalar sonra komadan uyandı! Hayatının en büyük şokunu yaşadı

Haftalar sonra komadan uyandı! Hayatının en büyük şokunu yaşadı

Şehrin her yerinde aranıyor! Ayağındayken çalıyor, koklayarak...

Şehrin her yerinde aranıyor! Ayağındayken çalıyor, koklayarak...

Oyun oynama keyfinizi arşa çıkaracak oyuncu aksesuarları

Oyun oynama keyfinizi arşa çıkaracak oyuncu aksesuarları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.