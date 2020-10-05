HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İngiltere Başbakanı Boris Johnson: Dedem Ali Kemal de çapkındı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson: Dedem Ali Kemal de çapkındı

DÜNYA HABERLERİ  | 05.10.2020 10:21 | Son Güncelleme

Osmanlı’nın bakanlarından Ali Kemal’in de torunu olan İngiltere Başbakanı Johnson’ın çapkınlığı bir kitapta anlatıldı. Kitapta Johnson’ın “Büyük, büyükbabamın da dört eşi varmış, neden sadık olmam gerektiğini anlamıyorum” dediği yazıldı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson: Dedem Ali Kemal de çapkındı

İngiliz yazar Tom Bower’ın yazdığı, İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın (56) hayatını anlatan Boris Johnson: Kumarbaz adlı kitap 15 Ekim’de piyasaya çıkacak. Kitapta Johnson’ın hayatı boyunca ruh eşini aradığı anlatılırken, ilk evliliğini 1987’de Allegra Mostyn-Owen ile yaptığı belirtiliyor. Ancak Johnson’ın evliliği sırasında Marina Wheeler ile birlikte olduğu ortaya çıkınca çift 1993’de boşanıyor. Hamile Marina Wheeler ile Johnson’ın bir ay sonra kızları Lara dünyaya geliyor. Kitaba göre, Johnson, Wheeler’i de defalarca aldatıyor.

"GERÇEKTE KAÇ ÇOCUĞU OLDUĞU BİLİNMİYOR"

Boris Johnson’ın 2008 ve 2016 yılları arasında Londra Belediye Başkanı’yken de evli olmasına rağmen birçok kadınla birlikte olduğu belirtiliyor. Kitapta, Johnson’ın sanat eseri satıcısı Helen Macintyre ile ilişkisine de yer veriliyor. Macintyre’ın 2008 yılında dünyaya getirdiği kızının babası, yapılan DNA testinde Johnson çıkıyor. Bununla ilgili davalarda, Johnson’ın bir dönem aşk yaşadığı Petronella Wyatt’ın da kürtaj kayıtları tespit ediliyor. Bu nedenle Johnson’ın gerçekte kaç çocuğu olduğunun bilinemeyeceği dile getiriliyor.

Marina Wheeler ile evliliği de Şubat 2020’de biten Johnson, şu an Carrie Symonds ile birlikte. 29 Nisan’da bir oğulları olan Johnson ile Symonds’ın 2018’den beri aşk yaşadığı bildiriliyor.

"BABASINA ÇEKMİŞ"

Kitapta, Boris Johnson’ın “Büyük, büyükbabamın da dört eşi varmış, neden sadık olmam gerektiğini anlamıyorum” dediği aktarılıyor. Bu sözleriyle İngiliz dedelerinden birini kasteden Johnson’ın resmi olarak 5 çocuğu var ancak kesin sayı bilinmiyor. Johnson’ın annesi Charlotte’un da oğlunun “tıpkı babası gibi” aldatma huyuna sahip olduğunu söylediği belirtiliyor.

OSMANLI BAKANININ TORUNU

Boris Johnson, Osmanlı’nın son içişleri bakanlarından Ali Kemal’in torunu Stanley Johnson’ın oğlu. Aynı zamanda gazeteci - yazar olan Ali Kemal, milli mücadeleye karşı olduğu için 1922’de İzmit’te linç edildi.

ANNESİNDEN ŞİDDET İTİRAFI

Boris Johnson’ın ailesi ve arkadaşlarıyla yapılan röportajlara dayanan kitapta başbakanın babası Stanley ile annesi Charlotte arasında şiddetli kavgaların olduğu öne sürüldü. İddiaya göre, başbakanın şimdi 78 yaşında olan annesi Charlotte, yazar Tom Bower’a “Gerçeğin anlatılmasını istiyorum” diyerek eşi Stanley’nin kendisine şiddet uyguladığını söyledi. Kitapta Stanley Johnson’ın eşi Charlotte’un burnunu kırdığını, çocuklarına ise annelerinin yüzünü arabanın kapısına vurduğunu söylediği belirtildi. O zaman 10 yaşında olan Boris Johnson’ın gerçeği bildiği ve aile içi şiddettin kendisinde travmaya neden olduğu ifade edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!
Trump'ın sağlık durumu nasıl? Ne zaman taburcu olacak?Trump'ın sağlık durumu nasıl? Ne zaman taburcu olacak?
2020 Ortaokullar ne zaman açılacak?2020 Ortaokullar ne zaman açılacak?
En Çok Okunan Haberler
Köpeklerin bulduğu kafatası olayında yeni gelişme
Köpeklerin bulduğu kafatası olayında yeni gelişme
Görüntüler büyük tepki çekmişti! Tutuklandı
Görüntüler büyük tepki çekmişti! Tutuklandı
MasterChef'te şaşırtan veda! "Bilerek ve isteyerek kötü yemek yaptım"
MasterChef'te şaşırtan veda! "Bilerek ve isteyerek kötü yemek yaptım"
SON DAKİKA! Fatih Terim maçı terk etti!
SON DAKİKA! Fatih Terim maçı terk etti!
Herkesi şaşırttı! Koronavirüse yakalanan Trump'tan sürpriz hamle
Herkesi şaşırttı! Koronavirüse yakalanan Trump'tan sürpriz hamle
İçişleri Bakanlığı acı haberi duyurdu! 1 askerimiz şehit düştü
İçişleri Bakanlığı acı haberi duyurdu! 1 askerimiz şehit düştü
İlginizi Çekebilir
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
AB'den flaş Türkiye açıklaması
AB'den flaş Türkiye açıklaması
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Azerbaycan: 2 bin 300 Ermenistan askeri öldürüldü
Azerbaycan: 2 bin 300 Ermenistan askeri öldürüldü
19 yaşındaki kadına toplu tecavüz!
19 yaşındaki kadına toplu tecavüz!
Diğer Haberler
Japonya'da kabine üyesine ustura ile mesaj
Kabine üyesine ustura ile 'öl' mesajı!
Trump'ın sağlık durumu nasıl? Ne zaman taburcu olacak?
Trump'ın sağlık durumu nasıl? Ne zaman taburcu olacak?
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Tüm olasılıklara hazırız
Pompeo: Tüm olasılıklara hazırız
İsrail'den Türkiye'ye hadsiz suçlama!
İsrail'den Türkiye'ye hadsiz suçlama!
Herkesi şaşırttı! Koronavirüse yakalanan Trump'tan sürpriz hamle
Herkesi şaşırttı! Koronavirüse yakalanan Trump'tan sürpriz hamle
Rusya’da polis üzerine yürüyen genci bacaklarından vurdu
Üzerine yürüyor diye ateş açtı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.