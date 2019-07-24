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İngiltere Başbakanı Johnson: “31 Ekim tarihinde Avrupa Birliği’nden çıkacağız”

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.07.2019 21:01 | Son Güncelleme

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, “31 Ekim tarihinde Avrupa Birliği’nden çıkacağız” dedi.İngiltere Kraliçesi 2.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, “31 Ekim tarihinde Avrupa Birliği’nden çıkacağız” dedi.
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, Buckingham Sarayı’nda yaptığı görüşme sonrası basının karşısına çıkan yeni Başbakan Boris Johnson Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden (AB) 31 Ekim’de kesin olarak çıkmış olacağını söyledi. Johnson, “31 Ekim tarihinde Avrupa Birliği’nden çıkacağız. Yeni bir anlaşma yapmayı planlıyoruz. Yapılacak bu anlaşma ile birlikte Brexit sürecindeki avantajlarımızın artacağına inanıyoruz. Bu süreç ile birlikte Avrupa’daki birçok ülkeyle yeni anlaşmalar ve ticari ortaklıklar gerçekleştireceğiz” dedi.

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