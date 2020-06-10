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İngiltere Başbakanı Johnson'dan normale dönüş açıklaması

DÜNYA HABERLERİ  | 10.06.2020 21:49 | Son Güncelleme

İngiltere Başbakanı Boris Johnson yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını kapsamında yaptığı açıklamada, "Normalleşme sürecinin 3. adımı 4 Temmuz'dan önce başlamayacak" dedi.

İngiltere Başbakanı Johnson'dan normale dönüş açıklaması

İngiltere Başbakanı Boris Johnson günlük basın toplantısında yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle kaydedilen ölüm oranlarının düşüşe geçtiğini ifade ederek normalleşme sürecinde uygulanacak yeni kararları ve değişiklikleri açıkladı. Başbakan Johnson, koronavirüs nedeniyle uygulanan sosyal kısıtlamalarda yapılacak değişikliklerin "dikkatli, orantılı ve güvenli" olmasının sağlanacağını belirtti. Johnson, "İkinci bir zirveden kaçınmak için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız" ifadelerini kullandı.

PAZARTESİ GÜNÜ TÜM İŞ YERLERİ AÇILIYOR

Başbakan Johnson, İngiltere'deki hayvanat bahçelerinin ve açık hava etkinliklerinin pazartesi gününden itibaren sosyal mesafe kurallarına uyma şartıyla yeniden açılmasına izin verildiğini ifade etti. Johnson, ibadethanelerin de hafta sonundan itibaren yeniden açılacağını duyurdu. İngiltere'de pazartesi günü tüm dükkanların yeniden açılabileceğini ve işletmelerin Covid-19 önlemlerine uymak zorunda olduklarına dikkat çeken Johnson, "Normalleşme sürecinin 3. adımı 4 Temmuz'dan önce başlamayacak" dedi.

Johnson, enfeksiyon oranının tüm ilköğretim öğrencilerinin okula dönmesine izin verecek kadar düşük olmadığını ifade ederek enfeksiyonun ilerlemeye devam ettiği sürece tüm öğrencilerin okula Eylül ayında dönmesinin planladığını aktardı.

EV ZİYARETLERİ SERBESTLEŞTİ

Boris Johnson yalnız yaşayan insanlar için kısıtlamaların hafifletildiğini duyurdu. Johnson, 13 Haziran'dan itibaren İngiltere'deki bekar yetişkin hane halklarının herhangi bir hane halkı ile bir "destek balonu" oluşturabileceğini bildirdi. Bu durumun insanların birbirlerinin evlerine gidebilecekleri ve sosyal mesafeyi sürdürmek zorunda olmadıkları anlamına geldiğini açıklayan Johnson, "Yalnız yaşayan ve yalnız mücadele eden çok fazla insan var" diyerek destek balonundaki herkesin aynı evde yaşıyormuş gibi değerlendirebileceğini ifade etti. Johnson, bu nedenle balonun herhangi bir üyesi semptom geliştirirse diğer tüm bireylerin kendini izole etmesi gerektiğini dile getirdi. Johnson ayrıca, "Bu değişikliği özellikle yalnız olanları desteklemek için yapıyoruz" dedi.

İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada, ülkede Covid-19 nedeniyle son 24 saatte 245 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısının 41 bin 128'e yükseldiği bildirildi. Ülke genelinde bin 3 yeni vaka tespit edildiği, toplam vaka sayısının 290 bin 143'e ulaştığı ifade edildi. İngiltere'de toplam test sayısının 6 milyonu aştığı aktarıldı.

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