İngiltere Başbakanı Johnson'dan normale dönüş açıklaması

İngiltere Başbakanı Boris Johnson günlük basın toplantısında yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle kaydedilen ölüm oranlarının düşüşe geçtiğini ifade ederek normalleşme sürecinde uygulanacak yeni kararları ve değişiklikleri açıkladı. Başbakan Johnson, koronavirüs nedeniyle uygulanan sosyal kısıtlamalarda yapılacak değişikliklerin "dikkatli, orantılı ve güvenli" olmasının sağlanacağını belirtti. Johnson, "İkinci bir zirveden kaçınmak için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız" ifadelerini kullandı.

PAZARTESİ GÜNÜ TÜM İŞ YERLERİ AÇILIYOR

Başbakan Johnson, İngiltere'deki hayvanat bahçelerinin ve açık hava etkinliklerinin pazartesi gününden itibaren sosyal mesafe kurallarına uyma şartıyla yeniden açılmasına izin verildiğini ifade etti. Johnson, ibadethanelerin de hafta sonundan itibaren yeniden açılacağını duyurdu. İngiltere'de pazartesi günü tüm dükkanların yeniden açılabileceğini ve işletmelerin Covid-19 önlemlerine uymak zorunda olduklarına dikkat çeken Johnson, "Normalleşme sürecinin 3. adımı 4 Temmuz'dan önce başlamayacak" dedi.