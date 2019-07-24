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İngiltere Başbakanı Johnson ilk kabineyi açıkladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.07.2019 23:06 | Son Güncelleme

Theresa May’in istifa etmesinin ardından İngiltere’nin yeni Başbakanı olan Boris Johnson ilk kabineyi açıkladı.İngiltere Başbakanı Boris Johnson ilk kabineyi açıkladı.

Theresa May’in istifa etmesinin ardından İngiltere’nin yeni Başbakanı olan Boris Johnson ilk kabineyi açıkladı.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson ilk kabineyi açıkladı. Johnson tarafından belirlenen kabine üyeleri ise şu şekilde:
“Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı, Theresa May’in ilk döneminde Avrupa Birliği’nden Çıkış Bakanı olan Dominic Raab
Maliye Bakanı, daha önce Kültür, Medya ve Spor Bakanlığı, İş, Enerji ve Endüstriyel Strateji Bakanlığı görevlerini üstlenmiş Sajid Javid
İçişleri Bakanı, daha önce Uluslararası Kalkınma Bakanlığı görevini üstlenmiş Priti Patel
Savunma Bakanı, daha önce Kuzey İrlanda Bakanlığı görevini üstlenmiş Ben Wallace
Uluslararası Ticaret Bakanı ve Ticaret Kurulu Başkanı görevlerine, önceden Adalet Bakanlığı ve eski Maliye Bakanı Yardımcısı görevlerini üstlenmiş Elizabeth Truss
Lancaster Düklüğü Şansölyesi, önceden Eğitim Bakanlığı, Çevre, Gıda ve Kırsal İşler Bakanlığı gibi görevler üstlenen Micheal Gove
Avrupa Birliği’nden Çıkış Bakanı, Stephen Barclay
Avam Kamarası Baş Denetçisi ve Hazine Parlamento Sekreteri, Mark Spencer.”

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