İngiltere Başbakanı Johnson'dan 'daha sıkı önlemler' sinyali: Aşı yaygınlaşana kadar koronavirüsle mücadele yöntemimiz değişmeyecek

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkedeki bölgesel koronavirüs kısıtlamalarının daha fazla sıkılaştırılabileceğinin sinyalini verdi.

BBC'ye konuşan Johnson, rekor düzeyde artan koronavirüs vakalarını önlemek için "gelecek haftalar içinde" daha sıkı önlemlere gerek duyulabileceğini bildirdi.

Johnson, her ne kadar buna istekli olmasalar da, bu önlemler arasında okulların kapatılması da olabileceğini söyledi.

Hükümetin "virüsü geriletmek için ne yapmak gerekiyorsa ona odaklandığını" savunan Johnson, genişleyen aşı kampanyasının kısıtlamalardan kurtulmak için bir çıkış olabileceğini not etti.

İngiltere Başbakanı, önümüzdeki üç ay içerisinde "on milyonlarca" kişinin aşı olmasını umduğunu da ekledi.

BBC One kanalında Andrew Marr Show'a konuk olan Johnson, bahar aylarında durumun daha iyi olacağına yönelik tahmininde ısrarcı olduğunu belirtti ve ekledi:

"Ülkenin bazı kısımlarında önümüzdeki birkaç hafta içinde daha sıkı önlemler almamız gerekebilir. Bu yaklaşımla kesinlikle hemfikirim. Hatta bence vatandaşlarımız da buna katılırlar çünkü aşı kitlesel ölçekte etki gösterene dek virüsle mücadele yöntemlerimiz değişmeyecek."