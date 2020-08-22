İngiltere Bilim Kurulu üyesi: Koronavirüs daima aramızda olacak

İngiltere Bilim Kurulu üyesi Mark Walport, koronavirüsün "şu ya da bu biçimde daima aramızda olacağını" söyledi.

Walport, insanların düzenli aralıklarla aşı olması gerekeceğini kaydetti.

Walport'un açıklaması, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) başkanının dünkü ifadelerinin ardından geldi.

WHO Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, Cuma günkü basın toplantısında, koronavirüs salgınının iki yıldan kısa bir sürede sona ermesini umut ettiğini, 1918'deki İspanyol gribi salgınının atlatılmasının da iki yıl sürdüğünü söylemişti.

Walport, dünya nüfusunun 1918'dekinden çok daha fazla olduğunu, nüfus yoğunluğunun fazlalığı ve seyahatler nedeniyle virüsün kolayca yayıldığını kaydetti.

BBC Radio 4'a konuşan bilim kurulu üyesi, salgını kontrol altına almak için "küresel çapta aşılama" gerektiğini, ancak koronavirüsün çiçek hastalığına yol açan virüs gibi aşılama yoluyla ortadan kaldırılamayacağını söyledi.

Walport, "Bu virüs şu ya da bu biçimde daima aramızda olacak ve hemen hemen kesinlikle aşıların tekrarlanması gerekecek. Yani biraz grip gibi, insanların düzenli aralıklarla yeniden aşı olması gerekecek" dedi.