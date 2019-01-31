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İngiltere'de 17 yaşındaki Türk genci bıçaklayarak öldürdüler

DÜNYA HABERLERİ  | 31.01.2019 04:39 | Son Güncelleme

İngiltere'nin başkenti Londra'da 17 yaşındaki Türk genci Nedim Bilgin bıçaklanarak öldürüldü.

İngiltere'de 17 yaşındaki Türk genci bıçaklayarak öldürdüler

Londra'nın Islington bölgesinde yaşayan Nedim Bilgin'in dün akşam saat 19.00 sıralarında Caledonian Roadda bıçaklandı.

İddialara göre Nedim Bilgin 29 Ocak günü evinden bisikletiyle çıktı. Kimliği belirsiz kişiler tarafından bisikleti çalınmaya çalışıldı ancak o sırada yaşanan arbede sırasında bıçaklanarak hayatını kaybetti.

İngiliz polisi, bıçaklı saldırı ile ilgili detaylı bilgiler açıklamazken; cinayetle ilgili 16, 17 ve 18 yaşlarında 3 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. (DHA)

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ingiltere Londra Nedim Bilgin

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