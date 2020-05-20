İngiltere’de çekilen UFO görüntüleri olay yarattı!

Geçtiğimiz ay Pentagon'dan UFO görüntüleri ile ilgili çok konuşulan açıklamanın yayınlanmasının ardından, İngiltere’den olay yaratan yeni bir (tanımlanamayan uçan cisim) UFO görüntü yayınlandı. Geçtiğimiz günlerde çekilen 3 dakikalık video, çok kısa sürede sosyal medyada viral oldu. Çok hızlı hareket eden beyaz cismi fark eden aile, UFO olduğunu iddia ettikleri cismi görüş alanlarından çıkana kadar takip etti. UFO olduğunu iddia ettikleri cismi çeken kişi duygularını şu sözlerle ifade etti: “Daha önce hiç böyle bir şey görmedim, şaşkınlık içerisindeyim.”

PENTAGON, UFO GÖRÜNTÜLERİ YAYINLAMIŞTI

Geçtiğimiz nisan ayında, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), donanma pilotlarının görev sırasında kayda aldıkları UFO (Unidentified Flying Object - Tanımlanamayan Uçan Obje) olduğu iddia edilen uçan cisimlere ilişkin görüntüleri resmen yayınlamıştı.

2004 ve 2015 yılına ait oldukları söylenen 3 videonun, sosyal medyadaki UFO meraklıları arasında yankıları sürüyor.



