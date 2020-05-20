HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. İngiltere’de çekilen UFO görüntüleri olay yarattı!

İngiltere’de çekilen UFO görüntüleri olay yarattı!

İLGİNÇ HABERLER  | 20.05.2020 12:01 | Son Güncelleme

Sosyal medya İngiltere’de çekilen UFO görüntüleri ile çalkalanıyor. Evlerine doğru gelen tanımlanamayan uçan cisimin (UFO) evlerine doğru geldiğini gören aile, çektikleri görüntüleri internette yayınladı.

Geçtiğimiz ay Pentagon'dan UFO görüntüleri ile ilgili çok konuşulan açıklamanın yayınlanmasının ardından, İngiltere’den olay yaratan yeni bir (tanımlanamayan uçan cisim) UFO görüntü yayınlandı. Geçtiğimiz günlerde çekilen 3 dakikalık video, çok kısa sürede sosyal medyada viral oldu. Çok hızlı hareket eden beyaz cismi fark eden aile, UFO olduğunu iddia ettikleri cismi görüş alanlarından çıkana kadar takip etti. UFO olduğunu iddia ettikleri cismi çeken kişi duygularını şu sözlerle ifade etti: “Daha önce hiç böyle bir şey görmedim, şaşkınlık içerisindeyim.”

PENTAGON, UFO GÖRÜNTÜLERİ YAYINLAMIŞTI

Geçtiğimiz nisan ayında, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), donanma pilotlarının görev sırasında kayda aldıkları UFO (Unidentified Flying Object - Tanımlanamayan Uçan Obje)  olduğu iddia edilen uçan cisimlere ilişkin görüntüleri resmen yayınlamıştı.

UgKsU3yCdk-AiR9OvTlVNw

2004 ve 2015 yılına ait oldukları söylenen 3 videonun, sosyal medyadaki UFO meraklıları arasında yankıları sürüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Şafak Sezer'den Ersin ve Büşra itirafı! Şafak Sezer'den Ersin ve Büşra itirafı!
Güldüren anlar! Polisi görünce...Güldüren anlar! Polisi görünce...
En güzel Nazım Hikmet sözleriEn güzel Nazım Hikmet sözleri

En Çok Okunan Haberler

Yunanistan'ın "19 Mayıs 1919" açıklamalarına çok sert tepki

Yunanistan'ın "19 Mayıs 1919" açıklamalarına çok sert tepki

8 yıl sonra Esad'la yaptığı o görüşmenin detaylarını anlattı

8 yıl sonra Esad'la yaptığı o görüşmenin detaylarını anlattı

Bombayı patlattı! 'Emre Belözoğlu ve Hadise...'

Bombayı patlattı! 'Emre Belözoğlu ve Hadise...'

Acun paylaştı: Bana posta koyan ilk yarışmacı

Acun paylaştı: Bana posta koyan ilk yarışmacı

Büyük göç başladı, akın akın gidiyorlar

Büyük göç başladı, akın akın gidiyorlar

Bayramda sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu

Bayramda sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Tam 35 yıldır kokluyorlar! Nedeni ise...

Tam 35 yıldır kokluyorlar! Nedeni ise...

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Sultangazi'de renkli görüntüler

Sultangazi'de renkli görüntüler

Enerji terapisi sırasında kendinden geçti!

Enerji terapisi sırasında kendinden geçti!

Diğer Haberler
Arktik Okyanusu'ndaki buzullara aldırmadan böyle yüzüyor

Görüntüler rekor kırdı! Görenler inanamıyor

Sultangazi'de polisi görünce otların arasına saklandılar

Güldüren anlar! Polisi görünce...

Adıyaman’da toz hortumu şoku! Havanın ısınması sonrası oluştu

Korkutan anlar! Hava ısındıktan sonra ortaya çıktı

Pandemi mahsur bıraktı! 6 farklı ülkeden gelmişlerdi

Onları koronavirüs bile durduramadı!

İşte 19 Mayıs 1919'da kurtuluşa giden yol...

İşte kurtuluşa giden yol

Karantina süresince nudist organizasyonlarda üye sayısı artıyor

Sosyal izolasyon çıplaklık akımını alevlendirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.