İngiltere'de erkeklerin cinayet davalarında 'sert seks' savunması kullanmaması için kampanya başladı

Buna Rıza Gösteremeyiz (We Can't Consent To This) adındaki grup, 59 davada erkek sanığın 'oynadıkları seks oyunun yanlış bir dönemece girmesiyle partnerlerinin hayatını kaybettiği' savunmasını kullandığına işaret ederek bu konuda kanunlarda gerekli değişikliğin yapılması gerektiğini savunuyor.

'Sert seks' mazaretinin yasalarda yer almaması için milletvekillerine baskı yapan gruba Guardian gazetesi ve kadınlara yönelik yayın yapan Grazia dergisi de destek veriyor.

Özellikle Yeni Zelanda'da seyahat ettiği sırada cinsel partneri tarafından boğularak öldürülen İngiliz Grace Millane'in davası İngiltere'de büyük ses getirmiş durumda.

22 yaşındaki genç kadını öldüren erkek zanlı, Grace Millane'in seks sırasında 'boğulmak' istediğini ve bu yüzden Millane'i yanlışlıkla öldüğünü söyleyerek bunu cinayet davasında bir mazaret olarak öne sürdü.

1 Aralık 2018'de hayatını kaybeden Grace Millane'in Yeni Zelanda'da görülen davasında jüri sanığın suçlu olduğuna hükmetti.

GRİNİN ELLİ TOLU'NUN ETKİSİ



Grinin Elli Tonu kitabı ve filmi ile, sekste BDSM (hakimiyet, itaat, sadizm ve mazoşizm) akımı daha popüler bir hale geldi.