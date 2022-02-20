HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İngiltere'de evden çalışma norm haline geliyor

İngiltere'de evden çalışma norm haline geliyor

20.02.2022 13:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiliz İş İdaresi Enstitüsü (CMI) adlı kuruluş tarafından müdürlerle yapılan ankete katılanların yüzde 80'inden fazlası ev ve ofisten çalışmayı içeren düzeni benimsediklerini söyledi.

İngiltere'de evden çalışma norm haline geliyor

İngiltere'de yapılan bir araştırma, ülkede haftanın belli günlerinde evden çalışmanın norm haline gelmeye başladığına işaret ediyor.

İngiliz İş İdaresi Enstitüsü (CMI) adlı kuruluş tarafından, müdürlerle yapılan ankete katılanların yüzde 80'inden fazlası, ev ve ofisten çalışmayı içeren hibrit düzeni benimsediklerini söyledi.

Ancak müdürlerin çoğu, üst düzey yöneticilerin çalışanları aktif bir şekilde ofise dönmeye özendirdiğini kaydediyor.

CMI ise şirketlere, hibrit çalışma sistemini benimseme çağrısında bulundu.

"HER ZAMAN EVDEN ÇALIŞILMALI DEMİYORUZ"

Kuruluşun CEO'su Ann Francke, "Yöneticilerin çalışma dünyasındaki hibrit sisteme yönelmeyi görmemesi dar görüşlülük olur" dedi.

Francke bu sistemin verimliliği artırdığını ve birçok şirketin olumlu sonuçlar almasına katkıda bulunduğunu belirterek, "Herkesin her zaman evden çalışması gerektiğini söylemiyoruz. En iyi uygulama, ikisinin karışımı olmalı diyoruz. Ofise geldiğinizde evde yapması çok zor olan şeyleri yapabilirsiniz" diye konuştu.

CMI'nin anketi yüzde 41'i özel sektörden 1.237 yöneticiyle yapıldı.

Buna göre yöneticilerin yüzde 84'ü şirketlerinde hibrit çalışma sistemini uygulamakta olduklarını söyledi.

Bu yöneticilerin üçte ikisi bu sisteme pandemiden sonra geçtiklerini belirtti.

Kuruluşa göre, büyük şirketlerde hibrit sistemin uygulanması daha olası. Ancak fabrikalarda, ulaşım ve ticaret sektöründe bu seçenek daha sınırlı.

ÇALIŞANLARA ESNEKLİK SUNULUYOR

Ankete göre şirketler çalışanlarına hangi gün ofise gelmelerini istedikleri konusunda esneklik sunuyor.

İngiltere'de hükümet Aralık ayında, Omicron vakalarının artması üzerine evden çalışma tavsiyesinde bulunmuştu.

Ancak vaka sayılarındaki göreceli düşüşle bu tavsiye Ocak'ta kaldırıldı.

Sınırlamaların kaldırılmasıyla her gün işe gidip gelen çalışanların sayısı arttı.

Ancak tren seferlerinin sayısı salgın öncesi dönemdekinin yüzde 20 altında.

Ödeme sistemleri şirketi Sage'in üst düzey yöneticilerinden Aoife Fitzmaurice, hibrit sistemi devam ettirmeyi planladıklarını söyledi.

Çalışanlardan evden çalışma konusunda büyük bir talep geldiğini belirten Fitzmaurice ancak insan bağlantısının kaybolmaması için evden ve ofisten çalışma arasında bir denge kurmak gerektiğini belirtti.

İngiltere'de evden çalışma norm haline geliyor

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ukrayna’nın doğusunda gerilim tırmanıyorUkrayna’nın doğusunda gerilim tırmanıyor
Gazeteci Güngör Arslan'a ofisinde silahlı saldırıGazeteci Güngör Arslan'a ofisinde silahlı saldırı
Ülkede kırmızı alarm! Okullar tatil edildi, ulaşım durma noktasına geldiÜlkede kırmızı alarm! Okullar tatil edildi, ulaşım durma noktasına geldi
Anahtar Kelimeler:
İngiltere
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yakın arkadaşı son durumunu anlattı! "Her gün..."

Yakın arkadaşı son durumunu anlattı! "Her gün..."

Uzman isimler endişeli! 'İstanbul çöküşe doğru gidiyor'

Uzman isimler endişeli! 'İstanbul çöküşe doğru gidiyor'

Kendisinden 34 yaş küçük karısı anlattı! "Pahalı zevkleri var ama..."

Kendisinden 34 yaş küçük karısı anlattı! "Pahalı zevkleri var ama..."

10 lira ile 500 bin lira kazandı! 'Geri geleceklerini söylüyorlar ancak şu ana kadar da gelen olmadı'

10 lira ile 500 bin lira kazandı! 'Geri geleceklerini söylüyorlar ancak şu ana kadar da gelen olmadı'

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! 1915 Çanakkale Köprüsünün açılış tarihi değişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! 1915 Çanakkale Köprüsünün açılış tarihi değişti

'Rusya, Avrupa'daki en büyük savaşa hazırlanıyor'

'Rusya, Avrupa'daki en büyük savaşa hazırlanıyor'

İlginizi Çekebilir

Mucize kurtuluş! Uçurumdan düştü, ağaç dalına tutunarak...

Mucize kurtuluş! Uçurumdan düştü, ağaç dalına tutunarak...

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Yeni sezonun en beğenilen kadın ayakkabı trendleri

Yeni sezonun en beğenilen kadın ayakkabı trendleri

Ünlü isim "Patronun evi basılmış!" dedi, harekete geçti

Ünlü isim "Patronun evi basılmış!" dedi, harekete geçti

Kendisinden 34 yaş küçük karısı anlattı! "Pahalı zevkleri var ama..."

Kendisinden 34 yaş küçük karısı anlattı! "Pahalı zevkleri var ama..."

Şık görünümleri ve kolay taşınabilirlikleriyle sizi hayran bırakacak en iyi bilgisayar kasaları

Şık görünümleri ve kolay taşınabilirlikleriyle sizi hayran bırakacak en iyi bilgisayar kasaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.