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İngiltere'de kısıtlamalar hafifledi, pisleştiler!

01.04.2021 11:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'de ulusal karantinanın kademeli olarak kaldırılmasıyla vatandaşların açık havada sosyalleşmesine izin verildi. Güzel havanın tadını çıkarmak için sahillere ve parklara koşan vatandaşlar, hem kuralları ihlal etti, hem de çevreyi kirletti.

İngiltere'de kısıtlamalar hafifledi, pisleştiler!

İngiltere'de Mart ayında 24 dereceye ulaşan hava sıcaklığının tadını çıkaran vatandaşlar ülkenin dört bir yanındaki parklara ve sahillere akın etti.

Ancak Daily Mail'de yer alan haberde, vatandaşlar güzel havaların tadını çıkarırken hem kısıtlamaları ihlal ettiler hem de parkları ve sahilleri çöp yığınları ile doldurdular.

Brighton, Leeds, Sheffield, Nottingham, Birmingham’daki sahiller ve parklar doluydu. Birmingham'da, görevliler öncellikle çöp toplamaları gerektiği için çim biçme işini ertelediler.

Kısıtlamaların hafifletilmesiyle insanların açık alanlarda sosyal mesafe kurallarına uymaları ve 6 kişiyi aşmamaları şartıyla başka bir hane üyesiyle görüşebileceği duyurulmuştu. Ancak yetkililer bu kuralın da ihlal edildiğini aktardı.

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Daily Telegraph'a konuşan bir kişi şunları söyledi: "Hükümete, altı kişi kuralını uygulamanın neredeyse imkansız hale geldiğini söyledik. Artık bir grupta her haneden 13 kişi olmak üzere 26 kişinin bir arada olduğunu görüyoruz. Bu çok, çok zorlaştırıyor. Aynı evde yaşamadıklarını nasıl kanıtlarsınız?"

İngiltere'de hafifletilen kısıtlamalarla birlikte tenis kortları, golf kulüpleri ve basketbol sahaları dahil açık hava spor tesisleri yeniden açıldı ve açık alanlardaki bazı spor müsabakalarına izin verildi.

İNGİLTERE'DE SON DURUM

İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 4 bin 52 yeni vaka tespit edildiği, toplam vaka sayısının ise 4 milyon 345 bin 788'e yükseldiği belirtildi.

Ülkede son 24 saat içinde 43 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 126 bin 713'e yükseldi.

İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan aşı verilerine göre, toplam 30 milyon 905 bin 538 kişinin Covid-19'a karşı aşılandığı, 4 milyon 108 bin 536 kişinin ise aşının her iki dozunu aldığı belirtildi. Yetişkin nüfusun yaklaşık yüzde 7,8'inin aşılandığı açıklandı.


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İngiltere karantina

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