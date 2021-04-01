İngiltere'de kısıtlamalar hafifledi, pisleştiler!

İngiltere'de Mart ayında 24 dereceye ulaşan hava sıcaklığının tadını çıkaran vatandaşlar ülkenin dört bir yanındaki parklara ve sahillere akın etti.

Ancak Daily Mail'de yer alan haberde, vatandaşlar güzel havaların tadını çıkarırken hem kısıtlamaları ihlal ettiler hem de parkları ve sahilleri çöp yığınları ile doldurdular.

Brighton, Leeds, Sheffield, Nottingham, Birmingham’daki sahiller ve parklar doluydu. Birmingham'da, görevliler öncellikle çöp toplamaları gerektiği için çim biçme işini ertelediler.

Kısıtlamaların hafifletilmesiyle insanların açık alanlarda sosyal mesafe kurallarına uymaları ve 6 kişiyi aşmamaları şartıyla başka bir hane üyesiyle görüşebileceği duyurulmuştu. Ancak yetkililer bu kuralın da ihlal edildiğini aktardı.

Daily Telegraph'a konuşan bir kişi şunları söyledi: "Hükümete, altı kişi kuralını uygulamanın neredeyse imkansız hale geldiğini söyledik. Artık bir grupta her haneden 13 kişi olmak üzere 26 kişinin bir arada olduğunu görüyoruz. Bu çok, çok zorlaştırıyor. Aynı evde yaşamadıklarını nasıl kanıtlarsınız?"