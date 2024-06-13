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Devlet hastanesi doktorundan 7 kadın hastasına cinsel saldırı! Kendini bakın nasıl savundu: 'İşin doğası gereği...'

13.06.2024 10:25
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Antalya Kepez Devlet Hastanesi'nde Gastroenteroloji Uzmanı Doktor A.T.C. (58), muayene sırasında 7 kadın hastaya cinsel saldırıda bulundu. Bilirkişi raporu da cinsel saldırıyı ortaya koydu. Tutuklanan A.T.C.'nin, 153 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. A.T.C. ise ifadesinde suçlamaları reddetti. İşte İğrenç olayın detayları ve doktorun savunması...

Devlet hastanesi doktorundan 7 kadın hastasına cinsel saldırı! Kendini bakın nasıl savundu: 'İşin doğası gereği...'

Kentte, bağırsak ve mide rahatsızlıkları yaşayan T.A. adlı kadın, geçen yıl Kepez Devlet Hastanesi Gastroenteroloji bölümünde uzman doktor olarak 5 yıldır görev yapan A.T.C. muayene oldu. T.A., muayene sırasında doktor A.T.C.'nin kendisine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla önce Kepez Devlet Hastanesi yönetimine şikayetçi oldu, ardından Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Savcılığın durumu Sağlık Bakanlığı'na aktarmasının ardından uzman doktor A.T.C. hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında A.T.C.'nin, 2018'de F.K., 2019'da S.U. ve D.B., 2021'de D.D., 2023 yılında T.A., F.D. ve N.S.'ye yönelik muayene esnasında cinsel saldırıda bulunduğu tespit edildi. Uzman doktor A.T.C., 15 Mart'ta çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

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'NİTELİKLİ CİNSEL SALDIRI EYLEMİ'

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından A.T.C. hakkında hazırlanan iddianamede; şikayetçilerin genelde bağırsak ve mide rahatsızlıkları nedeniyle muayene olmak için hastaneye başvurup, konunun uzmanı A.T.C.'ye muayene oldukları anlatıldı. İddianamede, şikayetçilerin hepsinin ortak şikayetinin, A.T.C.'nin muayene etme şekliyle ilgili olduğu, kimi şikayetçilerin Kepez Devlet Hastanesi yönetimine, kimilerinin Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na, kimilerinin ise Sağlık Bakanlığı İletişim Başkanlığı'na başvurup şikayetlerini dile getirdiği belirtildi. İddianamede, ortak şikayet konusunun, şüpheli A.T.C.'nin hastası olan şikayetçileri muayene odasına yalnız aldığı, muayene ederken kıyafetlerini soyduğu, muayene şeklini aşarak cinsel saldırıda bulunduğu, bazılarına cinsel amaçlı ifadeler kullandığı aktarıldı.

BİLİRKİŞİ RAPORU YER ALDI

İddianamede ayrıca, olaya ilişkin bilirkişi raporu da yer aldı. Bilirkişi raporunda; şikayetçi T.A.'ya rektal muayenenin fiziki muayenenin tamamlayıcı unsuru olduğu, ancak süresinin 15-20 dakika olmasının usule aykırı olduğu, vajinal muayeneyi gerektirecek herhangi bir endikasyon olmadığı belirtildi. Raporda, yine şikayetçi D.D.'ye yönelik vajinal muayeneyi gerektirecek bir endikasyon olmadığı, tıbbi muayene usul ve bilimsel verilere uygun olmadığı, diğer şikayetçilere de rektal muayenenin hastalığın teşhisi için uygun olduğu, ancak vajinal muayenenin herhangi bir endikasyon olmadığı kaydedildi.

'CİNSEL SALDIRI EYLEMİNİN GERÇEKLEŞTİĞİ ANLAŞILDI'

A.T.C.'nin 153 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilen iddianamede, şu ifadelere yer verildi:

"Alınan ifadeler müştekilerin birbirlerini doğrulayan ve birbiri ile örtüşen beyanları, bu beyanları destekleyen tanık beyanları, bilgi alma tutanakları, uzmanlık raporu birlikte değerlendirildiğinde; şikayetçilerin genelde mide ve bağırsak rahatsızlığı sebebiyle Kepez Devlet Hastanesi'ne gittikleri, orada uzman olan şüpheli tarafından muayene edildikleri, şüphelinin şikayetçilere yönelik rektal muayenesinin müştekilerin rahatsızlıklarının tespiti açısından tıbbi verilere uygun olduğu, ancak şüphelinin pek çok hastasına vajinal muayene yaptığı, şikayetçiler D.D., F.D., F.K. ve T.A.'ya yönelik nitelikli cinsel saldırı eyleminde bulunduğu, bu eylemi şikayetçi T.A.'ya yönelik birden fazla yaptığı, şikayetçiler D.B., N.S. ve S.U.'ya yönelik cinsel saldırı eylemini gerçekleştirdiği anlaşılmıştır."

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Şüpheli A.T.C. ise ifadesinde, suçlamaları reddetti. A.T.C.; hastanede bu dalda tek uzman olduğunu, gelen kadın hastaları paravanın arkasında muayene odasında yalnız muayene ettiğini, kendisine kimsenin refakat etmediğini, mide ve bağırsak rahatsızlığı olan hastaların muayenesini işin doğası gereği elle anal yoldan yaptığını, bazen ilerlemiş kanser vakalarını bu şekilde tespit edebildiğini, bu muayene şeklini işin doğası gereği yaptığını, şikayetçilere cinsel saldırıda bulunmadığını ileri sürdü. A.T.C.'nin yargılanmasına ileriki günlerde başlanacak.

(DHA)Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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Doktor cinsel saldırı hastane
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