SON DAKİKA | 'Ateşkes çağrılarına kan dökerek karşılık veren şımarıklık' Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze açıklaması "37 binden fazla insan göz göre katledildi"

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Madrid’de Türkiye-İspanya İş Forumu'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Dostumuz ve müteffikimiz İspanya'yla her alanda mükemmel ilişkilere sahibiz. İlişkimizin 2021'den itibaren kapsamlı iş alanlarında geliştirmesinde hepinizin katkıları bulunmaktadır. İlişkilerimizi kazan-kazan ile daha da geliştirmek arzusundayız. Ticaret ve yatırımlarımızın barındığı muazzam potansiyel bizlerin daha da ileri gitmesine fırsat veriyor.

20 milyar dolar hedefimizi neredeyse yakalamış oldu. Daha da ileri gideceğine inanıyorum. İspanya'nın Türkiye'de en çok yatırım yapan 6. ülke olması da bunun göstergesi.

Farklı sektörden çalışmalarımızla yeni ortaklıklara fırsat tanımalıyız. Ülkelerimizi böyle geleceğe taşıyabiliriz.

Gazze’de ve işgal edilmiş Filistin topraklarında 250 gündür yaşanmış soykırım vicdan sahibi herkesin yüreğini kanatıyor. Gazze, 16 bini çocuk olmak üzere 37 binden fazla insan göz göre insan katledildi, 85 insan yaralandı.

İspanya'nın, İsrail mezalimi karşısında izlediği tutumu takdirle karşıladığımızı burada vurgulamak istiyorum. İsrail yönetiminin tüm çağrılara rağmen sürdürdüğü bu pervasızlığın dünya genelinde antisemitizmi körüklediğini görüyoruz.

Ateşkes çağrılarına kan dökerek karşılık veren şımarıklıkla karşı karşıyayız. Vicdan sahibi hiçbir ülkenin böyle bir tabloyu kabullenmesi mümkün değil.

Gümrük Birliğinin güncelleme çalışmasının başlamaması iş insanlarımıza katı vize uygulamaları, müşterek potansiyelimizin tam kapasite kullanımını engelliyor.

(İspanya Başbakanı) Sayın Sanchez ilkeli ve dirayetli politika benimseyerek İspanya, Filistin ve Türk milletinin gönlünde müstesna bir yer edinmiştir.

Türkiye ekonomisi geçen yıl yaşadığı deprem felaketine rağmen toparlanma sürecini başarıyla devam ettiriyor.







