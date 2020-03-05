HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İngiltere’de koronavirüs kaynaklı ilk ölüm

İngiltere’de koronavirüs kaynaklı ilk ölüm

DÜNYA HABERLERİ  | 05.03.2020 23:13 | Son Güncelleme

İngiltere’de, koronavirüs nedeniyle yaşanan ilk ölüm kayıtlara geçti.

İngiltere’de koronavirüs kaynaklı ilk ölüm

İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada koronavirüs nedeniyle Birmingham kentinde ilk resmi ölümün kayıtlara geçtiği duyuruldu. Hastane yönetimi tarafından yapılan açıklamada, “Üzülerek belirtiyoruz ki hastanemize farklı sağlık sebebiyle gelen yaşlı hastamız tüm müdahalelerimize rağmen hayatını kaybetmiştir. Hastamızın geliş sebebi korona olmamakla birlikte, yapılan test sonuçlarında koronavirüs belirtileri pozitif çıkmıştır. Zorlu zamanlardan geçtiğimizi ve bu üzücü durumdan dolayı vefat eden hasta yakınlarının yanında olduğumuzu belirtmek istiyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Birleşik Krallık’ta koronavirüs nedeniyle hastanede yatanların sayısının ülke genelinde 116 kişiyken, bu sayının 105’i İngiltere, 3’ü Galler, 6’sı İskoçya ve diğer 2’sinin Kuzey İrlanda’da olduğu belirtildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Öksürük tarzınızdan hastalığınızı keşfedin! Akşam saatlerinde başlıyorsa...Öksürük tarzınızdan hastalığınızı keşfedin! Akşam saatlerinde başlıyorsa...
Irak'ta ABD Büyükelçiliği yakınlarına roketli saldırıIrak'ta ABD Büyükelçiliği yakınlarına roketli saldırı
Bu hastalığın sadece cinsel yolla bulaştığı sanılıyor ancak...Bu hastalığın sadece cinsel yolla bulaştığı sanılıyor ancak...
Anahtar Kelimeler:
ingiltere koronavirüs ölüm koronavirüs ölüm

En Çok Okunan Haberler

Tarihi zirve sona erdi! Gözler Moskova'da

Tarihi zirve sona erdi! Gözler Moskova'da

Evli adamla sevgili olan Ece'den bomba yorum

Evli adamla sevgili olan Ece'den bomba yorum

ABD'den Türkiye açıklaması

ABD'den Türkiye açıklaması

'Koronavirüs ilacını buldum' demişti! İl Sağlık Müdürlüğü harekete geçti

'Koronavirüs ilacını buldum' demişti! İl Sağlık Müdürlüğü harekete geçti

Dev hava yolu şirketi iflas etti! 2 bin kişi işinden oldu

Dev hava yolu şirketi iflas etti! 2 bin kişi işinden oldu

Bakan Koca'dan koronavirüs salgınıyla ilgili flaş açıklamalar

Bakan Koca'dan koronavirüs salgınıyla ilgili flaş açıklamalar

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Yunanistan'ın Türkiye itirazını NATO reddetti

Yunanistan'ın Türkiye itirazını NATO reddetti

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Yunanistan sınıra asker yığıyor!

Yunanistan sınıra asker yığıyor!

Kritik NATO toplantısı sona erdi! İşte ilk açıklama

Kritik NATO toplantısı sona erdi! İşte ilk açıklama

Diğer Haberler
İran'ın eski Dışişleri Bakan Vekili koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

İran'ın eski Dışişleri Bakan Vekili koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

İran'da bir milletvekili koronavirüs nedeniyle komada

İran'da bir milletvekili koronavirüs nedeniyle komada

Irak'ta ABD Büyükelçiliği yakınlarına roketli saldırı

Irak'ta ABD Büyükelçiliği yakınlarına roketli saldırı

İsrail'deki seçimlerde oy sayımı tamamlandı! Netanyahu yeterli sayıya ulaşamadı

İsrail seçimlerinde Netanyahu'ya soğuk duş!

Suudi Arabistan'dan flaş Kâbe kararı

Suudi Arabistan'dan flaş Kâbe kararı

NATO karargahında koronavirüs paniği! 3 kişide tespit edildi

NATO karargahında koronavirüs paniği! 3 kişide tespit edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.