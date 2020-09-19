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İngiltere’de koronavirüs önlemleri karşıtı protesto! Polis müdahale etti

DÜNYA HABERLERİ  | 19.09.2020 21:53 | Son Güncelleme

İngiltere'de, "StandUpX" adlı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri ve aşı karşıtı grubun, gösteri yasağına rağmen başkent Londra'da yaptığı eyleme polis müdahale etti.

İngiltere’de koronavirüs önlemleri karşıtı protesto! Polis müdahale etti

StandUpX üyeleri öğle saatlerinde Trafalgar Meydanı'nda toplandı. Ülkede 6'dan fazla kişinin bir araya gelmesinin yasak olmasına rağmen yapılan "Diren ve Özgürlük İçin Harekete Geç" adlı gösteride, önlemlerle özgürlüklerin sınırlandırıldığı iddia edildi.

"KOVİD-19 ALDATMACA"

"Kovid-19 aldatmaca" yazılı pankartlar taşınan gösteride, polislerle eylemciler arasında zaman zaman arbede yaşandı. Polis sayısının az kalması üzerine olay yerine takviye kuvvet istendi.

32 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis saatler sonra meydanı boşaltmak için harekete geçti. Polisin cop kullandığı müdahale sırasında güvenlik güçlerine şişe atıldı. Akşam saatlerinde alan boşaltılırken polis en az 32 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

JOHNSON: İKİNCİ DALGANIN GELDİĞİNİ GÖRÜYORUZ"

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, dün yaptığı açıklamada, ülkede son haftalarda artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarına dikkati çekerek "Salgınla mücadelede ikinci bir ulusal çapta karantinayı istemiyoruz. Ülkede salgının ikinci dalgasının geldiğini görüyoruz." demişti.

SON AYLARIN EN YÜKSEK VAKA SAYISI

Ülkede bugün açıklanan 4 bin 322 vakayla son ayların en yüksek günlük vaka sayısına ulaşılmıştı.

Avrupa'da 41 bin 732 rakamı ile Kovid-19'dan en çok ölümün görüldüğü İngiltere'de vaka sayısı ağustos ayından itibaren yükselişe geçmişti.

Ülkede artan vakalar karşısında 14 Eylül'den itibaren 6'dan fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklanmıştı. (AA)


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