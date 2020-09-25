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İngiltere'de koronavirüs vaka sayısında rekor artış

DÜNYA HABERLERİ  | 25.09.2020 21:49 | Son Güncelleme

İngiltere'de son 24 saatte 6 bin 874 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesiyle salgının başından bu yana görülen en yüksek günlük vaka artışı kaydedildi.

İngiltere'de koronavirüs vaka sayısında rekor artış

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 34 artarak 41 bin 936'ya ulaştı.

Ülkede son 24 saatte 6 bin 874 yeni vaka tespit edildi. Bu, salgının başından bu yana görülen en yüksek günlük vaka sayısı oldu. Toplam vaka sayısı ise 423 bin 236'ya yükseldi.

Ülkede Kovid-19 nedeniyle 1616 kişinin hastanede tedavisi sürerken, bunlardan 243'ü yoğun bakımda yatıyor.

İngiltere'de dün tespit edilen 6 bin 634 vakayla salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısına ulaşılmıştı.

GÜNLÜK 50 BİN VAKADAN KORKULUYOR

Avrupa'da Kovid-19'dan en çok ölümün olduğu İngiltere'de vaka sayısı ağustostan itibaren yükselişe geçmişti.

İngiltere'de hükümetin bilim danışmanı Patrick Vallance, 20 Eylül'de yaptığı açıklamada, Kovid-19 vakalarının her hafta 2 kat arttığına dikkati çekerek, bu şekilde devam etmesi durumunda ekim ayı ortalarında günlük 50 bin vakanın görülebileceği uyarısında bulunmuştu.

YENİ TEDBİRLER

Ülkede yeni önlemler kapsamında, tüm bar ve restoranlar sadece masalara hizmet vermeye ve saat 22.00'den sonrada kapanmaya başlamıştı.

Perakende mağazaları, taksiler ve konaklama sektöründeki mekanlarda da maske takmanın zorunlu hale geldiği ülkede, 28 Eylül'den itibaren düğün törenlerine katılacak kişi sayısı 30'dan 15'e düşürülecek.

Ülkede artan vakalar karşısında 14 Eylül'den itibaren 6'dan fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklanmıştı. Yeni düzenlemeyle bu yasak spor salonlarındaki takım sporları için de geçerli olacak. Stadyumların 1 Ekim'de kısmen açılmasına ilişkin plan da rafa kaldırıldı.

Yeni önlemler kapsamında ayrıca, maske takmama veya 6 kişi kuralına uymamanın cezası 2 katı artırılarak 200 sterline çıkarıldı. Hükümet, bu konuda askerden destek alma seçeneğini de masada tutuyor.

Başbakan Johnson, bu kısıtlamaların 6 ay süreyle geçerli olabileceğini söylemişti.

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