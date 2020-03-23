İngiltere'de market ve eczaneler hariç tüm ticari faaliyetlerin durdurulmasına karar verildi.

İngiltere'de Başbakan Boris Johnson, insanların sadece gerekli alışveriş ve tek başına spor yapmaları için evden çıkmalarına izin verilmesi kararı alındığını açıkladı.

Koronavirüsle mücadele kapsamında yeni acil tedbirler alan İngiltere’de yeni tedbirleri Başbakan Johnson açıkladı. Önüne geçilemeyen bir hızla yükselen virüs vakalarına karşı “ulusal bir aciliyet” mücadelesi verdiklerini söyleyen Johnson, insanların evde kalmasını söyledi. İzinsiz dışarı çıkanlara ise para cezası kesileceğini belirtti.

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