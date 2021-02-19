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  4. İngiltere'de penis motifli 2000 yıllık değirmen taşı bulundu

İngiltere'de penis motifli 2000 yıllık değirmen taşı bulundu

19.02.2021 16:28 | Son Güncelleme:
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İngiltere'de penis motifli 2000 yıllık değirmen taşı bulundu

İngiltere'de yol çalışması sırasında çıkarılan tarihi kalıntıları inceleyen arkeologlar, üzerine penis motifi işlenmiş 2 bin yıllık değirmen taşı bulduklarını duyurdu.

Arkeologlar, bunun bilinen dört Romano-İngiliz değirmen taşı örneğinden biri olduğunu söyledi.

İngiltere'de üç yıl önce Cambirdge ile Huntingdon arasındaki yol çalışması sırasında bulunan tarihi kalıntıları inceleyen arkeologlar 'son derece önemli bir bulguya ulaştıklarını' duyurdu.

Godmanchester kasabası yakınlarında bulunan eski bir Roma köyü yakında bulunan parçanın 2 bin yıllık değirmen taşı olduğu anlaşıldı.

Taşın kırık halde bulunduğu ve arkeologlar tarafından birleştirilip incelendikten sonra üzerinde işlenmiş bir penis motifi olduğu fark edildi.

Oxford Üniversitesi'nden Arkeolog Dr Ruth Shaffrey, oldukça önemli bir bulgu elde ettiklerini söyleyerek, taşın bilinen dört Romano-İngiliz değirmen taşı örneğinden biri olduğunu söyledi.

Çalışma grubundan bir arkeolog ise penis motifinin anlamını "Fallus, Roma dünyasında güç ve erkekliğin önemli bir imgesi olarak görülüyordu. Şans getirdiğine inanılıyordu" ifadeleriyle anlattı.

İLK DEFA BİRA ÜRETİM MALZEMELERİNE RASTLANDI

Buluntular arasında, bir mamut dişi, gergedanın kafatası, terk edilmiş bir ortaçağ köyü ve 1.500 yıl önce parçalanmış üç erkek bedeni olduğu da belirtildi.

Arkeologlar ayrıca, İngiltere'de ilk defa bira üretim malzemeleri bulduklarını da açıkların. Bu parçaların ise M.Ö. 4 bin yılından oluğu belirlendi.

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