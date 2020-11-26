İngiltere’de sinir krizi geçiren müşteri marketi birbirine kattı

İngiltere'nin Hertfordshire bölgesindeki süpermarket zincirinde sinir krizi geçiren kadın müşteri marketi birbirine kattı.

Kadın müşteri marketteki raflarda bulunan yüzlerce alkol şişesini yere atarak kırdı.

Kadın müşterinin bir başka müşteri tarafından bacağında alkol şişesini kırdığı sırada "sakinleş" diye uyarmasının ardından rafta bulunan 500 alkol şişesini kırdığı ifade edildi.

Olaya ilişkin görgü tanıkları, yerel basına yaptığı açıklamada, "Kadının yüzünde donuk bir ifade vardı hiçbir şey söylemedi. Şok ediciydi ve gittikçe tehlikeli olmaya başlamıştı" dedi.

Olay anında süpermarkette yaklaşık 50 kişinin bulunduğu ifade edilirken, kadın müşterinin gözaltına alındığı belirtildi.

