HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İngiltere’de sinir krizi geçiren müşteri marketi birbirine kattı

İngiltere’de sinir krizi geçiren müşteri marketi birbirine kattı

26.11.2020 15:55 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
İngiltere’de sinir krizi geçiren müşteri marketi birbirine kattı

İngiltere'deki bir markette sinir krizi geçiren kadın müşteri, 500 şişe alkol şişesini kırdı.

İngiltere'nin Hertfordshire bölgesindeki süpermarket zincirinde sinir krizi geçiren kadın müşteri marketi birbirine kattı.

Kadın müşteri marketteki raflarda bulunan yüzlerce alkol şişesini yere atarak kırdı.

Kadın müşterinin bir başka müşteri tarafından bacağında alkol şişesini kırdığı sırada "sakinleş" diye uyarmasının ardından rafta bulunan 500 alkol şişesini kırdığı ifade edildi.

Olaya ilişkin görgü tanıkları, yerel basına yaptığı açıklamada, "Kadının yüzünde donuk bir ifade vardı hiçbir şey söylemedi. Şok ediciydi ve gittikçe tehlikeli olmaya başlamıştı" dedi.

Olay anında süpermarkette yaklaşık 50 kişinin bulunduğu ifade edilirken, kadın müşterinin gözaltına alındığı belirtildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Selefi dernekler silahlanıyor' demişti! Savcılıkta neler anlattı? 'Selefi dernekler silahlanıyor' demişti! Savcılıkta neler anlattı?
Rusya yine dünyayı sarstı! Saniyede 4 kilometreRusya yine dünyayı sarstı! Saniyede 4 kilometre
Oraya nasıl geldiğini kimse bilmiyor! Oraya nasıl geldiğini kimse bilmiyor!

En Çok Okunan Haberler

Altın hareketli başladı!

Altın hareketli başladı!

Sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili dikkat çeken öneri

Sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili dikkat çeken öneri

Asya'nın şoke eden planı! 'Ali'nin yaşamasına izin veremezdim'

Asya'nın şoke eden planı! 'Ali'nin yaşamasına izin veremezdim'

Bilim Kurulu Üyesinden koronavirüs testi uyarısı: 6 gün içinde...

Bilim Kurulu Üyesinden koronavirüs testi uyarısı: 6 gün içinde...

Koronavirüs salgınını bilen kahin şimdi de bitiş tarihi verdi!

Koronavirüs salgınını bilen kahin şimdi de bitiş tarihi verdi!

Anlattıkları kan dondurdu! Taciz, tecavüz, şiddet...

Anlattıkları kan dondurdu! Taciz, tecavüz, şiddet...

İlginizi Çekebilir

Daha önce böyle bir şey görmediniz!

Daha önce böyle bir şey görmediniz!

Silivri'de kahreden olay! Yangında 2 çocuk hayatını kaybetti

Silivri'de kahreden olay! Yangında 2 çocuk hayatını kaybetti

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

7 yıldır dağda yaşıyor! Koronayı bile 1 ay sonra öğrendi

7 yıldır dağda yaşıyor! Koronayı bile 1 ay sonra öğrendi

Bülent Arınç'tan flaş karar! YİK üyeliği görevinden ayrıldı

Bülent Arınç'tan flaş karar! YİK üyeliği görevinden ayrıldı

Almanya'dan Türkiye'ye hadsiz suçlama

Almanya'dan Türkiye'ye hadsiz suçlama

Diğer Haberler

Merkel koronavirüs yasaklarını savundu, aşı için tarih verdi

Merkel koronavirüs aşısı için tarih verdi!

Prenses Diana’nın daha öne hiç görülmemiş bikinili fotoğrafları

Prenses Diana’nın daha öne hiç görülmemiş bikinili fotoğrafları

Rusya yine dünyayı sarstı! Saniyede 4 kilometre

Rusya yine dünyayı sarstı! Saniyede 4 kilometre

Astrazeneca: Aşı çalışmalarında hata yaptık

Astrazeneca: Aşı çalışmalarında hata yaptık

'Putin'in temizlik işçisinden 17 yaşında bir kızı var'

'Putin'in temizlik işçisinden 17 yaşında bir kızı var'

Pakistan'da tecavüzcülerin hadım edilmesi onaylandı

Pakistan'da tecavüzcülerin hadım edilmesi onaylandı

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.