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İngiltere'de terör alarmı! Tehdit seviyesi 'ciddi'ye yükseltildi

DÜNYA HABERLERİ  | 03.11.2020 19:52 | Son Güncelleme

İngiltere'de, ulusal terör tehdidi seviyesinin "önemli"den "ciddi"ye yükseltildiği duyuruldu.

İngiltere'de terör alarmı! Tehdit seviyesi 'ciddi'ye yükseltildi

Müşterek Terörizm Analiz Merkezi'nin (JTAC) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Viyana'daki saldırıların ardından ülkedeki terör tehdidi seviyesinde değişikliğe gidildi. Buna göre terör tehdit seviyesi "ciddi"ye yükseltildi.

5 TEHDİT SEVİYESİ BULUNUYOR

İngiltere'de "kritik", "ciddi", "önemli", "orta" ve "düşük" olmak üzere beş tehdit seviyesi bulunuyor. İkinci seviye olan "ciddi", terör saldırısının "çok güçlü bir olasılık" olduğu anlamına geliyor.

Tehdit seviyesi, Müşterek Terörizm Analiz Merkezi (JTAC) tarafından belirleniyor. İngiliz istihbarat kurumu MI5'in bünyesinde çalışmalarını yürüten JTAC, polis, hükümet ve bazı güvenlik kurumlarında görev yapan terörle mücadele uzmanlarından oluşuyor.

EN BÜYÜK SALDIRI 2017'DE MEYDANA GELMİŞTİ

İngiltere'de son yıllardaki en büyük saldırı, 22 Mayıs 2017'de Manchester kentinde medyana gelmişti, bir konser salonunu hedef alan bombalı saldırıda 23 kişi ölmüş, 59 kişi yaralanmıştı. Başkent Londra'da da bıçaklı saldırılar olmuştu.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da dün gece düzenlenen terör saldırısında 4 kişi hayatını kaybetmiş, 14 kişi yaralanmıştı. (AA)

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