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İngiltere'de Ulaştırmadan sorumlu Devlet Bakanı Jo Johnson istifa etti

DÜNYA HABERLERİ  | 09.11.2018 20:12 | Son Güncelleme

İngiltere'de, Ulaştırmadan sorumlu Devlet Bakanı Jo Johnson, Brexit konusunda ikinci bir referandum yapılması çağrısında bulunarak, istifa ettiğini açıkladı.

İngiltere'de Ulaştırmadan sorumlu Devlet Bakanı Jo Johnson istifa etti

Twitter hesabından yayımladığı mesajla bakanlık görevinden istifa ettiğini duyuran Johnson, paylaştığı video ve makaleyle kararının gerekçelerini sıraladı.

Johnson, hükümetin Brexit politikasını "tutarsız" olarak nitelendirerek, "Brexit bir zamanlar verilen sözlerin uzağında bir gerçekliğe dönüştüğü için bu konuda son sözü halka bırakmak demokratik olacaktır." ifadesini kullandı.

'ÜLKEYE BÜYÜK ZARAR VERECEK'

Brexit taslağının, ülkeyi üzerinde söz sahibi olamayacağı AB kurallarına tabi kılarak, ekonomiyi zayıflatacacağını belirten Johnson, "anlaşmasız ayrılığın" da ülkeye büyük zarar vereceğini kaydetti.

3'ÜNCÜ BREXIT İSTİFASI

Eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson'ın da kardeşi olan Jo Johnson, hükümetin temmuz ayında yeni Brexit yaklaşımını açıklamasının ardından Brexit yüzünden istifa eden 3'üncü bakan oldu.

Daha önce Boris Johnson Dışişleri Bakanlığından, David Davis de Brexit Bakanlığı'ndan istifa etmişti.

Jo Johnson 2016'da yapılan Brexit referandumunda Boris Johnson'ın aksine AB'de kalınmasından yana kampanya yürütmüştü.

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Anahtar Kelimeler:
Brexit ingiltere istifa

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Bir günde bu ülkede bi bakan istifa etsin halimiz darma duman olmuş utanmadan hergün tv kanallarına çıkıp yüzsüz yüzsüz konuşuyorlar
bir an türkiye diyemi baktım.ama nerdeee
bu gavurlar salakmı ne?hiç insan istifa edermi?bizi örnek alın biraz.
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