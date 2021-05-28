İngiltere'de vaka sayılarında artış

İngiltere’de koronavirüs (Kovid-19) bağlı günlük vaka ve can kaybı sayısı yeniden artmaya başladı. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 4 bin 182 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 4 milyon 477 bin 705’e ulaştığı belirtildi. Ülkede son 24 saatte 10 kişinin hayatını kaybettiği, toplam can kaybının ise 127 bin 768’e yükseldiği aktarıldı.

Ülkede toplam 38 milyon 871 bin 200 kişinin Kovid-19’a karşı aşılandığı, 24 milyon 478 bin 52 kişiye ise aşının her iki dozunun yapıldığı belirtildi.

1 NİSAN'DAN BU YANA İLK KEZ 4 BİNİN ÜZERİNDE

İngiltere hükümeti tarafından yayınlanan resmi verilerde, ülkede 1 Nisan’dan bu yana ilk kez günlük vaka sayısının 4 binin üzerinde olduğu kaydedildi.

Öte yandan İngiltere, Pfizer-BioNTech, Moderna ve Oxford-AstraZeneca'nın Kovid-19 aşılarının ardından tek dozluk Janssen aşısını da onayladı.

İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumundan yapılan açıklamada, Janssen aşısının güvenli ve etkili olduğu belirtildi. Aşının sene sonunda kullanılmaya başlanması bekleniyor.

(AA / DHA)

