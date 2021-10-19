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İngiltere’de yeni koronavirüs varyantı tespit edildi! En bulaşıcı tür olabilir: AY.4.2

19.10.2021 17:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’de bilim insanları Delta varyantından daha bulaşıcı olabileceğini açıkladıkları yeni bir varyantı izlediklerini duyurdu. Ön kanıtlar doğrulanırsa, AY.4.2 varyantı pandeminin başlamasından bu yana en bulaşıcı koronavirüs türü olabilir.

İngiltere’de yeni koronavirüs varyantı tespit edildi! En bulaşıcı tür olabilir: AY.4.2

İngiltere’de bilim insanları, ülkede Covid-19 vakalarının artmasından sorumlu olan ve dünyada baskın tür haline gelen Delta varyantından daha bulaşıcı olabilen yeni bir varyantı izlediklerini açıkladı.

AY.4.2 adı verilen yeni varyantın, İngiltere’de son dönemde artan koronavirüs vakalarından sorumlu olduğunu aktaran bilim insanları, ülkedeki vakaların yüzde 10’unun Delta varyantının soyundan gelen yeni varyant olduğunu aktardı.

Financial Times’ta yer alan habere göre, Cambridge'deki Wellcome Sanger Enstitüsü'nde Covid-19 Genomik Girişimi direktörü Jeffrey Barrett ve University College London Genetik Enstitüsü müdürü Francois Balloux, AY.4.2'nin dünya çapında Covid-19 vakalarında baskın hale gelen orijinal Delta varyantından yüzde 10 ila 15 daha bulaşıcı göründüğünü ifade etti.

"GÖRÜLEN EN BULAŞICI VARYANT"

Balloux, “Eğer ilk inceleme sonuçları doğruysa AY.4.2, salgının başladığı günden beri karşımıza çıkan en bulaşıcı koronavirüs uzantısı. AY4.2 yakında Dünya Sağlık Örgütü’nün ‘İnceleme Altındaki Varyant’ kategorisine alınabilir” dedi.

"YÜKSEK VAKALARIN TEK AÇIKLAMASI O DEĞİL"

İngiltere’de vaka, hastaneye yatış ve ölüm seviyelerinin yüksek seyretmesinin arkasında AY.4.2’nin olduğunu öne sürerken Barrett, “Her ne kadar AY.4.2 işleri daha da zor bir hale getirse de şu an Birleşik Krallık’taki yüksek vakaların tek açıklaması o değil” ifadesini kullandı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) risk teşkil eden varyantları inceliyor ve tehdit durumlarına göre onlara Yunanca harflerle isim veriyor.

İngiltere geçtiğimiz Pazartesi günü, Temmuz ayından bu yana en yüksek sayı olan 49 bin 156 yeni vaka açıklarken, ülkede son yedi gündeki vaka sayısı ortalaması, önceki haftaya göre yüzde 16 daha yüksek seyretti.

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koronavirüs (Covid-19) koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
bu isimleri kim buluyor hangi kafayla veriyor bu isimleri merak ettim
Gördüm geçen gün mahallede dolaniyordu

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