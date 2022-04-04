İngiltere'de yeni Kovid-19 varyantı "XE" alarmı: Delta ve Omicron'dan sonra yeni kabus!

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, birçok ülke normalleşmeye başlasa da varlığını sürdürüyor. Daha önce Delta ve Omicron gibi varyantları tespit edilen koronavirüs hakkında İngiltere'den endişe verici bir haber geldi.

YENİ KORONAVİRÜS VARYANTI BULUNDU: XE

İngiliz Daily Star'ın haberine göre; Birleşik Krallık'ta "XE" adı verilen yeni bir Kovid-19 varyantı bulundu. Haberde, XE varyantının ne kadar bulaşıcı olduğunu söylemek için henüz çok erken olduğu kaydedildi.

Uzmanların XE varyantının, Omicron'un BA.1 ve BA.2 varyantının bir mutasyonu olduğunu söyledikleri aktarıldı. Yani bu, diğer iki viral kaynağın bir kombinasyonu olduğu için “rekombinant” olduğu anlamına geliyor.

XE VARYANTI DAHA MI BULAŞICI?

Ancak uzmanların şu anda XE'nin daha önce Birleşik Krallık'ta görülen önceki varyantlardan daha bulaşıcı olup olmadığını bilmedikleri öğrenildi.

Sağlık ajansı, 22 Mart itibarıyla İngiltere'de XE varyantına yakalanmış 637 vaka olduğunu söyledi. Fakat bu vaka oranının henüz toplam vakalar arasında küçük bir bölüme denk geldiği belirtildi.

